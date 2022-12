AVISO – Pressekonferenz: Weiterentwicklung des Kriminaldienstes in Österreich

Mit Innenminister Karner und diversen polizeilichen Führungskräften am 2.12.2022, um 10:30 Uhr, im Innenministerium

Wien (OTS) - Am 2. Dezember 2022 präsentiert Innenminister Gerhard Karner die Weiterentwicklung des Kriminaldienstes in Österreich im Rahmen einer Pressekonferenz im Innenministerium. Neben dem Innenminister nehmen der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, der Landespolizeidirektor von Oberösterreich, Andreas Pilsl, und die Leiterin des Landeskriminalamts von Tirol, Katja Tersch, an der Pressekonferenz teil, um die Auswirkungen der Reform auf ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche zu erklären.

Wann: 2. Dezember 2022, 10:30 Uhr

Ort: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, Festsaal

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Pressestelle

+43 (0) 1-531 26 - 90 1510

pressestelle @ bmi.gv.at

bmi.gv.at