SPÖ-Muchitsch: „Die Zeit vergleichsweise niedriger Arbeitslosenzahlen ist die Zeit für Reformen!“

Immer noch 330.000 Arbeitslose - Projekte gegen Langzeitarbeitslosigkeit laufen aus

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch warnt erneut davor, sich auf den vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenzahlen im November auszuruhen. Es gilt das Prinzip: „Die Zeit vergleichsweise niedriger Arbeitslosenzahlen ist die Zeit für Reformen!“, so der SPÖ-Abgeordnete. Außerdem spreche man immer noch von 330.000 betroffenen Menschen. ****

Auch wenn die Zahlen im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit sinken, so Muchitsch, sei das kein Anlass nunmehr den Kampf aufzugeben, so Muchitsch. „Bundesminister Kocher weist die Zahl der von Langzeitarbeitslosigkeit in seiner Stellungnahme für den November gleich gar nicht mehr aus“, führt der SPÖ-Sozialsprecher aus. Weiters laufen Arbeitsmarktprojekte wie das sogenannte Sprungbrett aus und werden nicht mehr weiterfinanziert. Muchitsch: „Dabei braucht gerade diese Gruppe einen besonderen Fokus!“

Abschließend führt Muchitsch aus, brauche es in drei zentralen „Baustellen“, dringend eine Reform und Lösung:

1) Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf ein existenzsicherndes Niveau, als 70%.

2) Volle Anstrengungen gegen die Langzeitarbeitslosigkeit.

3) Ausbildungsoffensiven im Bereich der Mangelberufe, im Besonderen in der Pflege.

(Schluss)lk/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at