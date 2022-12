Lotto: Dreifachjackpot – 3,3 Millionen Euro warten am 2. Adventsonntag

Solo-Sechser bei LottoPLus und zwei Joker nach Jackpot

Wien (OTS) - Der Lotto Advent hat am vergangenen Sonntag mit einer Jackpot-Ziehung, die keinen Sechser gebracht hat, spannend begonnen. Und er bleibt weiter spannend, den auch der Doppeljackpot am Mittwoch wurde nicht geknackt. Damit wartet am kommenden Sonntag ein Dreifachjackpot, und dabei geht es um rund 3,3 Millionen Euro.

Über einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit über jeweils mehr als 57.500 Euro dürfen sich zwei Spielteilnehmer:innen freuen. Beide Gewinne wurden über die Spieleseite win2day per Normalschein erzielt.

Utl.: LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solo-Sechser. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Kärntens Hauptstadt Klagenfurt kreuzte im zweiten von drei Tipps die richtige Sechser-Kombination an und gewann mehr als 270.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.

Utl.: Joker

Die richtige Joker Zahl befand sich auf zwei Wettscheinen, und auf beiden war auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Ein Wiener bzw. eine Wienerin sowie ein win2day-User knackten damit den Jackpot und gewannen jeweils mehr als 204.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. November 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.244.668,27 – 3,3 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 57.521,60 78 Fünfer zu je EUR 1.608,90 252 Vierer+ZZ zu je EUR 149,40 4.285 Vierer zu je EUR 48,80 6.447 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 72.227 Dreier zu je EUR 5,20 246.939 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 14 28 31 33 42 Zusatzzahl 5

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. November 2022

1 Sechser zu EUR 270.461,90 51 Fünfer zu je EUR 1.242,10 2.498 Vierer zu je EUR 22,60 41.406 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 18 26 32 37 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. November 2022

2 Joker zu je EUR 204.045,70 11 mal EUR 8.800,00 95 mal EUR 880,00 1.019 mal EUR 88,00 10.318 mal EUR 8,00 102.932 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 0 9 3 1 7

