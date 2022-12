Premiere der internationalen Top-Hotellerie in Kärnten: Lilihill bringt Hilton nach Klagenfurt

The Salzamt wird Teil der renommierten Curio Collection by Hilton. 75 Zimmer entstehen in innerstädtischer Premium-Lage.

Klagenfurt (OTS/LCG) - Erstmals kommt mit Curio Collection by Hilton eine renommierte, weltweit tätige Premium-Hotelmarke an den Wörthersee. Lilihill Real Estate investiert 22,3 Millionen Euro in das denkmalgeschützte Renaissancepalais am Neuen Platz in unmittelbarer Nachbarschaft des Lindwurms, das als Haus der Curio Collection by Hilton den Tourismus in der Landeshauptstadt auf ein neues Niveau heben wird. Das Hotel Palais Salzamt wird umfassend renoviert, um den hohen Ansprüchen von Gästen aus der ganzen Welt zu genügen und modernste Standards der Gastfreundschaft zu bieten.

Individuelles Design in historischen Gemäuern

Auf rund 5.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche entstehen 75 luxuriöse Zimmer und Suiten auf fünf Stockwerken. Das eindrucksvolle historische Ambiente des traditionsreichen Palais wird sensibel modernisiert und um ein erlesenes Designkonzept bereichert, das die Geschichte des Hauses mit mondäner Eleganz verbinden wird. Jedes der Zimmer wird individuell gestaltet und bietet den Gästen ein unverwechselbares, authentisches Erlebnis. Zentraler Punkt des neuen The Salzamt Curio Collection by Hilton wird die einladende Lobby im großzügigen und lichtdurchfluteten Arkadenhof, der die für Curio Collection by Hilton typische gediegene Wohlfühlatmosphäre im geschichtsträchtigen Ambiente ausstrahlt.

The Salzamt Curio Collection by Hilton erhöht die touristische Sichtbarkeit Klagenfurts

„Mit Curio Collection by Hilton kommt eine sehr renommierte, weltweit erfolgreiche Hotelmarke nach Klagenfurt. Die Eröffnung des Hotels hat eine starke Signalwirkung für den Tourismus und Kärnten. Die Anbindung an das globale Buchungssystem von Hilton und das vielfach prämierte Gästebonusprogramm Hilton Honors erhöht die touristische Sichtbarkeit Klagenfurts enorm. In Partnerschaft mit Curio Collection by Hilton runden wir das ganzjährige touristische Angebot der Stadt nach oben hin ab und werden ‚das erste Haus am Platz‘ eröffnen, um einen neuen Qualitätsstandard in Klagenfurt zu definieren“ , unterstreicht Dieter Matjasic, Geschäftsführer von Lilihill Transaction & Lease Management.



„The Salzamt Curio Collection by Hilton ist ein historisches Juwel, welches das weltweite Portfolio von 130 einzigartigen Häusern der Marke auf der ganzen Welt bereichern wird. Klagenfurt ist gleichermaßen als Tourismus- wie auch als Geschäftsreisedestination attraktiv. Wir werden Reisenden ab Ende 2024 einen neuen Standard bieten. Die dynamische Entwicklung der Stadt mit neuen Büro- und Geschäftsimmobilien in der direkten Umgebung bietet große Potenziale für die künftige Erfolgsgeschichte in dem historischen Renaissancepalais“ , betont Michael Collini, Vice President Development Central, Eastern & Southern Europe bei Hilton.

Im Zuge der umfangreichen Revitalisierung entsteht eine neue Dachterrasse mit einzigartigem Blick über den Neuen Platz sowie ein gehobenes Gastronomieangebot mit Restaurant, Bar und Café, das sich sowohl an Hotelgäste als auch das lokale Publikum richtet.

Zentral zwischen Altem und Neuen Platz gelegen, ist The Salzamt Curio Collection by Hilton direkt an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und nur fünf Minuten von allen wichtigen Punkten der Stadt entfernt. Zwei Parkgaragen finden sich in unmittelbarer Nähe des neuen Hotels.

Für Lilihill Group ist The Salzamt Curio Collection by Hilton eine weitere Investition in den Kärntner Tourismus und nach Moser Verdino und Ibis Styles bereits das bereits dritte Hotel in der Landeshauptstadt. In The Salzamt Curio Collection by Hilton werden rund 50 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Haus bietet Kapazität für rund 30.000 Nächtigungen pro Jahr.

Schiehser Hotels: Partnerschaft mit erfahrener Betriebsgesellschaft

Als Betriebsgesellschaft wurde Schiehser Hotels mit Spezialisierung auf Hotels in Innenstadtlagen gewonnen. Das 2019 von Alexander Schiehser gegründete und erfolgreich expandierende Unternehmen betreibt gemeinsam mit seiner Schwestergesellschaft PA Hotel Residenz zehn Hotels in Wien sowie jeweils zwei Häuser in München und Passau (Deutschland). Zwei weitere Hotels in der österreichischen Bundeshauptstadt befinden sich aktuell in Planung. Schiehser Hotels bietet in seinen 14 Häusern mit 650 Zimmern und 1.700 Betten ein attraktives Portfolio für alle Bedürfnisse moderner Reisender – von geräumigen Mehrbettbettzimmern für Gruppenreisen bis hin zur eleganten Suite mit privater Dachterrasse und Whirlpool. 180 Mitarbeiter sind bei Schiehser Hotels beschäftigt und kümmern sich um das Wohl der Gäste.

Über Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton verfügt über ein globales Portfolio von mehr als 130 einzigartigen Hotels und Resorts, die durch ihren besonderen und individuellen Charakter beeindrucken. Die Häuser der Curio Collection bieten den Gästen die Möglichkeit, einzigartige Hotels zu erleben, die durch lokale Angebote und gehobene Annehmlichkeiten authentische, kuratierte Erlebnisse überzeugen und gleichzeitig mit Vorteilen von Hilton und seinem preisgekrönten Gästetreueprogramm Hilton Honors aufwarten. Erleben Sie die Curio Collection by Hilton, indem Sie auf curiocollection.com oder über die branchenführende Hilton Honors App buchen. Hilton Honors-Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen. Erfahren Sie mehr über Curio Collection by Hilton auf stories.hilton.com/curio und folgen Sie der Marke auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Hotellerie mit einem Portfolio von 18 Weltklasse-Marken, das mehr als 7.000 Hotels und mehr als 1,1 Millionen Zimmer in 123 Ländern und Regionen umfasst. Hilton hat in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte mehr als drei Milliarden Gäste empfangen, einen Spitzenplatz auf der Fortune-Liste der 100 besten Unternehmen, für die man arbeiten kann, errungen und wurde in den Dow Jones Sustainability Indizes fünf Jahre in Folge als weltweit führend anerkannt. Hilton hat zahlreiche branchenführende technologische Verbesserungen eingeführt, um das Gästeerlebnis zu verbessern, darunter Digital Key Share, automatische kostenlose Zimmer-Upgrades und die Möglichkeit, bestätigte Verbindungszimmer zu buchen. Über das preisgekrönte Treueprogramm Hilton Honors können die fast 146 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die man mit Geld nicht kaufen kann. Mit der kostenlosen Hilton Honors App können Gäste ihren Aufenthalt buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel aufschließen und auschecken – alles mit ihrem Smartphone. Besuchen Sie stories.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über die Lilihill Group

Die Lilihill Group wurde 2001 von Franz Peter Orasch gegründet und entwickelte sich in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich zu einer multinational erfolgreich agierenden Unternehmensgruppe. Mit einem Gross Asset Value von 2,1 Milliarden Euro zählt die Lilihill Group im deutschsprachigen Raum zu den führenden Investment- und Immobilienunternehmen in Privatbesitz. Das engagierte und erfahrene Team erarbeitet innovative und nachhaltige Lösungen für die Erfordernisse von heute und die Bedürfnisse von morgen. Weitere Informationen auf lilihill.at

