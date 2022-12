„Bewusst gesund“ mit Tipps für gesundes Raumklima und Informationen zur Grippeimpfung

Am 3. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 3. Dezember 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gebärmuttervorfall – Das verschwiegene Frauenleiden

Es gibt Dinge, über die redet man nicht gerne, dazu gehört ein Gebärmuttervorfall – und das obwohl etwa jede zweite Frau im Laufe ihres Lebens davon betroffen ist. Die Komplikationen können schwerwiegend und in manchen Fällen sogar lebensbedrohlich sein. Eine neue Operationsmethode wurde am Krankenhaus Hall in Tirol jetzt erstmals in Österreich angewendet. Eigengewebe aus der Kniekehle soll in Zukunft die Fixierung mithilfe eines Kunststoffnetzes ersetzen, was öfter zu Komplikationen geführt hatte. Gestaltung: Christian Kugler

Gesundes Raumklima

Hierzulande verbringen die meisten Menschen fast den ganzen Tag in geschlossenen Räumen – sei es am Arbeitsplatz, in der Schule oder zu Hause. Damit hat die Innenraumluft entscheidende Bedeutung für unsere Gesundheit und das gesamte Wohlbefinden. Um Energie zu sparen, haben viele Unternehmen in diesem Winter die Heizung bereits deutlich gesenkt. Umweltmediziner Hans-Peter Hutter informiert, wie sich niedrigere Raumtemperaturen auf unsere Gesundheit auswirken und welche Raumtemperatur die ideale ist.

Macht der Musik – Einsatz in der Medizin

Es gibt Momente im Leben, die alles verändern – der plötzliche Tod eines lieben Menschen, ein Unfall oder künstlicher Tiefschlaf. Die Betroffenen sind dann im Krankenhaus meist allein in einer fremden Umgebung oder mit fremden Menschen und strikten Besuchszeiten. Einsamkeit und Unsicherheit bestimmen oft den Alltag. Vertraute Klänge wie Stimme und Musik können zu einem positiven Verlauf der Genesung beitragen, belegen Studien. Mit der Lieblingsmusik des Betroffenen und durch Geschichten aus dem gemeinsamen Leben, erzählt von der vertrauten Stimme des Lieblingsmenschen, wird das Gefühl der Verbundenheit und Nähe wieder hergestellt und verstärkt. Gestaltung:

Larissa Putz

Richtiges Training für den Skiwinter

Wer körperlich fit ist, hat beim Skifahren mehr Spaß und minimiert das Verletzungsrisiko. Mit dem richtigen Workout, das man am besten schon einige Wochen vor Saisonbeginn oder dem Skiurlaub beginnt, beugt man Muskelkater vor und kann dann unbeschwerte Tage im Schnee genießen. Obwohl Skifahren nicht zu den klassischen Ausdauersportarten zählt, ist diese Ausdauer im Skisport – neben Kraft und Balance – wichtig. Eine solide Ausdauer ist die Basis für eine gute Regenerationsfähigkeit. Man erholt sich zwischen den Abfahrten schneller und minimiert so das Verletzungsrisiko. Gestaltung: Sabine Aigner

„Bewusst gesund“-Tipp zu Thema Grippe

Maske, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen schützten in den vergangenen zwei Jahren nicht nur vor Corona, sondern auch vor den Influenzaviren. Zusätzlich ließen sich viele Menschen impfen. Heuer ist die Situation anders: Bereits Mitte November hat es einen sprunghaften Anstieg an Grippefällen gegeben, gleichzeitig ist die Nachfrage nach der Grippeimpfung gering, obwohl der Impfstoff eine hohe Wirksamkeit zeigt. Warum das so ist und für wen die die Impfung empfohlen wird, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

