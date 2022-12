Öffi-Knoten U2xU5 Rathaus: Tunnelbau schreitet voran

Öffi-Ausbau U2xU5 erspart Wien täglich 1,3 Millionen Minuten an Fahrzeit, direktere Verbindung Schottentor-Rathaus reduziert hier Fahrzeit um 50 %

300 Meter der erforderlichen 2.500 Tunnelmeter bereits gebaut

Neuer U-Bahn-Knoten verbindet Zentrum mit Wiener Stadtrand in allen Richtungen

Die Tiefbauarbeiten zum Öffi-Ausbau U2xU5 schreiten zügig voran. Seit Juni dieses Jahres haben die Bauteams der Wiener Linien bei der Station Rathaus rund 300 neue Tunnelmeter in bis zu 20 Meter Tiefe errichtet. Beim Schottentor wurde die bestehende Tunnelwand aufgebrochen und der bisherige Gleisbereich der U2 mit dem neu gebauten U2-Tunnel unter der Universitätsstraße verknüpft. In diesem Abschnitt wird die U2 zukünftig zwischen Schottentor und Rathaus deutlich an Zeit gewinnen: Durch die direktere Verbindung verkürzt sich die Fahrzeit hier um die Hälfte, von rund. 2 Minuten auf rund 1 Minute. In Summe werden die Fahrgäste vom U-Bahn-Ausbau U2xU5 mit der U5-Verlängerung bis nach Hernals und der U2-Verlängerung bis zum Wienerberg stark profitieren: Die 600.000 Öffi-Nutzer*innen, die direkt entlang der neuen U-Bahn-Stationen unterwegs sind, sparen täglich 1,3 Millionen Minuten an Fahrzeit bzw. 905 Jahre Fahrzeit jährlich.

Öffi-Stadtrat Peter Hanke: „Ich habe mir vor Ort ein Bild der aktuellen Bauarbeiten gemacht und gratuliere dem U2xU5-Bauteam zum sichtbaren Fortschritt bei Wiens größtem Klimaschutzprojekt. Ein bedeutendes Zukunftsprojekt der Stadt nimmt Gestalt an, mit jedem baulichen Meilenstein sichern wir den Ausbau der klimafreundlichen Mobilität in Wien und steigern die Vorfreude auf noch bessere Öffis.“

„Die Wiener Linien bauen auf 50 Jahre Erfahrung beim U-Bahn-Bau, wir sind stolz, diese Erfolgsgeschichte weiter fortzusetzen. Die Tunnelarbeiten für U2xU5 machen Meter, sowohl beim Rathaus als auch beim Matzleinsdorfer Platz. 2023 starten wir bei allen weiteren Stationen der ersten Baustufe mit den Tunnelvortrieben“, so Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien.



Mit U-Bahn vom Stadtrand im Nord-Osten, Süden und Nord-Westen direkt zum Rathaus

Die neue Station U2xU5 Rathaus ist namensgebend für den Öffi-Ausbau. Hier treffen zukünftig die neue U2 und die vollautomatische U-Bahn-Linie U5 aufeinander. Die U2 wird hier in rund 30 Meter Tiefe unter der U5 queren. Die Station ist zukünftig die Drehscheibe einer neuen, hochwertigen Öffi-Verbindung vom Zentrum in die Seestadt, zum Wienerberg und nach Hernals: Davon profitieren täglich 600.000 Fahrgäste auf den Linien U2 und U5, sowie Pendler*innen vom Stadtrand und die ca. 15.000 Anrainer*innen im Umfeld des Rathauses.

Aktuell ist der Schacht bei der Reichsratsstraße, hinter der Uni Wien, der Ausgangspunkt der Grabungsarbeiten. Von hier werden jeweils zwei Tunnelröhren Richtung Schottentor und Richtung Rathaus gebaut. Bis zum Schottentor wurden bereits rund 100 Meter Tunnel, Richtung Rathaus rund 200 Meter hergestellt. Bis zum Abschluss der Tunnelvortriebe 2025 werden noch weitere 2.200 Tunnelmeter errichtet. Die unterirdischen Röhren, in denen in Zukunft die U-Bahn unterwegs sein wird, haben einen Außendurchmesser von bis zu 10,5 Metern.

Alle Tunnel von Schottentor bis Augustinplatz (7. Bezirk) werden mittels Neuer Österreichischer Tunnelbaumethode (NÖT) gebaut. Bergmännisch wird dabei mit Baggern gegraben und mit Spritzbeton der Tunnel gesichert. Die geplante Fertigstellung des neuen U2-Südastes bis zum Matzleinsdorfer Platz soll 2028 erfolgen.

Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung unter: https://www.bildstrecke.at/Bilder/Alle?Search=U2xU5

