Staffelfinale des Magazins „Mega Moment“ am 3. Dezember im Tripel in ORF 1

Um 8.45 Uhr, 9.05 Uhr und 9.20 Uhr im „OKIDOKI“-Kinderprogramm

Wien (OTS) - Der „Mega Moment“ ist endlich da: das erste große Konzert der Kids-Popband Young Republic! Das „OKIDOKI“-Magazin begleitete die sieben Jugendlichen in bisher acht Folgen auf dem Weg zu ihrem ersten Konzert – mit allen Höhen und Tiefen: Auf dem Programm standen neben Singen auch Tanzcoachings, Outfitanproben, Interviews und ein Musikvideo-Dreh. Das Staffelfinale von „Mega Moment“ zeigt die letzten Schritte zum ersten Konzert der Band und ist am Samstag, dem 3. Dezember 2022, im Tripel um 8.45 Uhr, 9.05 Uhr und 9.20 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Folge 9 (Samstag, 3. Dezember, 8.45 Uhr, ORF 1)

Der erste Auftritt von Young Republic rückt näher, deshalb veranstaltet die Band ein Probekonzert für Familie und Freunde. Das wollen die sieben Bandmitglieder gemeinsam mit Bandmanagerin Fe selbst organisieren. Sie entwerfen Einladungen, wählen Songs aus und dekorieren den Auftrittsort. Vor Ort warten auf die jungen Popstars jedoch einige Überraschungen. Wie geht es der Band bei ihrem Probekonzert, bekommen sie die Nervosität in den Griff und was klappt noch nicht?

Folge 10 (Samstag, 3. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 1)

Kurz vor dem Endspurt gönnt sich die Band noch eine verdiente Pause. Sie macht Urlaub und genießt die probenfreie Zeit. Keine Verschnaufpause gibt es hingegen für Bandmanagerin Fe: Nach dem Probekonzert gibt es einige Änderungen, um die sie sich kümmern muss. Schon bald findet ein Tänzerinnen-Casting statt und die Band muss noch Moderationen für den großen Auftritt üben. Außerdem stellt sich Felina einer Challenge: Kann sie bereits alle Texte und Tänze der anderen? Zum Schluss steht die allerletzte Probe an: Wird alles fehlerfrei funktionieren?

Folge 11 (Samstag, 3. Dezember, 9.20 Uhr, ORF 1)

Endlich ist es so weit: Young Republics großes erstes Konzert steht an! Am Vorabend probt die Band ein letztes Mal die Texte und Choreografien. Am Konzerttag steht eine lange Busfahrt auf dem Programm, die sich die Band und die Tänzerinnen mit Schlafen und letzten Proben auf der Raststation vertreiben. Am Veranstaltungsort muss dann alles schnell gehen: Haare, Bühnenoutfits, Stimme aufwärmen. Dann ist es so weit – der „Mega Moment“ ist da! Wird alles gut gehen und das Konzert ein voller Erfolg?

„Mega Moment“ stammt aus der Feder von Thomas Brezina und wurde von Tower10 Kids TV im Auftrag des ORF produziert. Für das Sendungsdesign zeichnet die „ORF Marketing & Creation“ verantwortlich.

