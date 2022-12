Beatrix Praeceptor ist designierte CEO von Greiner Packaging

Per 1. Mai 2023 folgt Beatrix Praeceptor als CEO der Greiner Packaging auf Manfred Stanek, der in den Vorstand der Greiner AG wechselt

Wien/Kremsmünster (OTS) - Mit 1. Mai 2023 wird Beatrix Praeceptor die Leitung der Greiner Packaging International GmbH übernehmen. Sie folgt damit auf Manfred Stanek, der mit 01.01.2023 in den Vorstand der Greiner AG wechseln und bis zum Eintritt Praeceptors noch eine Doppelrolle innehaben wird. Beatrix Praeceptor (55) ist derzeit als Chief Procurement Officer bei der Mondi Group tätig und bringt sowohl internationale Branchenkenntnisse als auch Führungserfahrung mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit mit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Beatrix Praeceptor als Spartenleiterin gewinnen konnten. Wir sehen bei ihr eine hohe Übereinstimmung ihrer persönlichen Werte mit unseren Unternehmenswerten. Überzeugt hat sie uns unter anderem mit ihrer kooperativen Führungsphilosophie, ihrer hohen Performance-Orientierung und ihrem Gestaltungswillen", so Axel Kühner, CEO der Greiner AG.

„Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und die neue Herausforderung ab Mai nächsten Jahres. Das Wertegefüge von Greiner hat mich von Beginn an begeistert und deckt sich stark mit meinem Führungsverständnis. Mein Ziel ist es, den internationalen Erfolgskurs dieses Familienunternehmens weiterzuführen und Greiner Packaging noch stärker als Global Player auf dem Weltmarkt zu positionieren", so Beatrix Praeceptor.

Internationale Erfahrung und Engagement für Chancengleichheit

Beatrix Praeceptor ist seit elf Jahren Chief Procurement Officer der Mondi Group. In dieser Position verantwortet sie mit einem internationalen Team, neben der Kostenoptimierung des Einkaufsvolumens auch die nachhaltige Entwicklung von über 18.000 Lieferanten sowie die Umsetzung der Lieferanten spezifischen Nachhaltigkeitsziele. Vor Mondi war sie bei Lafarge S.A. und bei Philips Industries in führenden Supply Chain-Positionen tätig. Die gebürtige Wienerin ist in Kanada und in Italien aufgewachsen und spricht fließend Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. Seit vielen Jahren engagiert sie sich persönlich für ein inklusives Arbeitsumfeld und mehr Diversität in Unternehmen. Sie war u.a. Mentorin bei Teach For Austria und engagiert sich seit 2016 bei den Organisationen WoMentoring und TheFemaleFactor, die sich für die Unterstützung (junger) Frauen einsetzen. Beatrix Praeceptor ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern.



Über Greiner



Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 2,27 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.000 Mitarbeiter:innen an 129 Standorten in 33 Ländern. Vorstandsvorsitzender ist Axel Kühner, Finanzvorstand ist Hannes Moser.

www.greiner.com



Über Greiner Packaging



Greiner Packaging zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Kunststoffverpackungen im Food- und Non-Food-Bereich. Das Unternehmen steht seit über 60 Jahren für hohe Lösungskompetenz in Entwicklung, Design, Produktion und Dekoration. Den Herausforderungen des Marktes begegnet Greiner Packaging mit zwei Business Units: Packaging und Assistec. Während erstere für innovative Verpackungslösungen steht, konzentriert sich zweitere auf die Produktion maßgeschneiderter technischer Teile. Greiner Packaging beschäftigt über 4.900 Mitarbeiter:innen an mehr als 30 Standorten in 19 Ländern weltweit. 2021 erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von 772 Millionen Euro (inkl. Joint Ventures). Das sind fast 35 Prozent des Greiner-Gesamtumsatzes.

www.greiner-gpi.com



