AVISO: Der feministische Weihnachtsmarkt „die weiberei“ ist zurück!

Wien (OTS/SPW) - Am 17. Dezember ist es endlich wieder Zeit für stilvolles Shoppen der feministischen Art: „Die weiberei – Markt für Design von Frauen“, eine Kooperation der SPÖ Frauen Wien und dem ega: frauen im zentrum, geht in die neunte Runde!

Über 50 Designerinnen bringen ihre Mode-, Papeterie-, Schmuck-, und Accessoire-Kreationen ins ega-Frauenzentrum im 6. Bezirk, wie immer natürlich bei entspannter Weihnachtsstimmung. Punsch für den guten Zweck, englische Weihnachtsleckereien von Fräulein Else Vintage und eine Kinderbastelwerkstatt der Wiener Kinderfreunde warten auf die Besucher:innen. Der Markt ist, fernab von Hektik und Stress, der perfekte Ort zum gemütlich-persönlichen Adventshopping in der Nähe der Mariahilfer Straße.

Die weiberei – Markt für Design von Frauen

ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien

Samstag, 17. Dezember 2022, 11:00 – 19:00 Uhr

mit ALILA // ALWAYS HUNGRY // andirndln WIEN // Atelier Angelika Pichler // Beate Wagner // Cloverlily.clay // Die Olle mit der Wolle // Domazetoska Voskra // Edita Rosenrot // EDITH AGAY // EMIKO // fish your BAG e.U. // Gab´s Kisterl // Gabioma // Halmer - Design // Hand Made Story by Barbara Alli // HandT // Helene Traxler // Jackie and the Glitter Gang // Karin Sedlic-Kotal // Gerti Hopf // karin zwirn // Katharina Muellner – Reine Seife // Langer Modedesign // LENE P. // Lieblingsfratz // LitinDesign // Little Miss Vintage // Lukrezia Design // mangelware // Marsha & Magnus // Martha Wien // MONTREET // MY MAGPIE Vienna // mycrochetcorner // penelop* // Pia Mia // Ringlotte // ROTMARIE e.U. // SaLey // schreibmalstatt // Skulptierchen // Sofie Strasser // SQRL-ART // Valle ō Valle // violettsays // VivaVenus // Wellenkind Hut & Kopfschmuck // Wiener Atelier // Wollgern // XTINE Papeterie // YLVA // ZEBRA - Zentrum für klassische und moderne Fotografie

Rückblick Weiberei 2019: https://flic.kr/s/aHBqjAhnju

