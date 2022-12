Twin City Liner zeigt Flagge beim Purple Light Up Day am 3. Dezember 2022 in Wien

Wien (OTS/RK) - Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, nimmt heuer am 3. Dezember 2022 am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen teil. Das schnellste und modernste Schiff auf der Donau wird dafür auf seiner Rückfahrt von Bratislava gegen 17.30 Uhr violett beleuchtet durch den Donaukanal gleiten und um 18.00 Uhr bei der Schiffstation Wien City am Schwedenplatz anlegen.

„Uns ist es ganz wichtig, an diesem Tag mit unserem modernen Schnellkatamaran ein Zeichen für Inklusion und Barrierefreiheit zu setzen, da diesen Werten sowohl im Konzern der Wien Holding als auch bei Raiffeisen NÖ-Wien höchster Stellenwert eingeräumt wird“, halten Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Mag. Reinhard Karl übereinstimmend fest.

Für die Teilnahme am Purple Light Up Day wird der Twin City Liner extra mit einem violetten Beleuchtungssystem ausgestattet, das rechtzeitig bei der Einfahrt in den Donaukanal vom Kapitän eingeschaltet wird. Die besten Schnappschüsse von diesem bislang einzigartigen Motiv können Interessierte am besten von der Schwedenbrücke aus ergattern.

Wer es nicht schaffen sollte live dabei zu sein, kann die Bilder dazu kurz nach dem Event auf den Social-Media-Kanälen des Twin City Liners (facebook.com/twincityliner und instagram.com/twincityliner) erleben. Mit insgesamt drei Kameras, eine davon an Bord des Schiffes, wird der „violette Twinny“ richtig in Szene gesetzt. Dazu werden Beiträge des Twin City Liners unter dem Hashtag #PurpleLightUp gepostet, um diesem wichtigen Thema entsprechende Aufmerksamkeit zu verleihen.

