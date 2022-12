Small: Restrukturierung des Traditionsbetrieb erfolgreich angelaufen

Linz (OTS) - Die "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH, ein Traditionsbetrieb mit Standorten in Linz und Wien, hat Anfang Oktober ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Am 25. November 2022 fand die erste Berichtstagsatzung statt, in welcher die Fortführungsabsicht klar dargestellt wurde.

In Zusammenarbeit mit dem zwischenzeitig verstärkten Management konnte der bestellte Insolvenzverwalter umfassende Projektfortführungen beschließen und die ersten Restrukturierungsmaßnahmen setzen. Bei der Neuaufstellung kann das Unternehmens auf eine aktuell gute Auftragslage und die anerkannte technische Kompetenz der Mitarbeiter bauen. Im Kern geht es bei der Neuausrichtung um eine Fokussierung auf technisch anspruchsvolle Projekte und Kunden, sowie die Erweiterung auf die Zukunftsfelder erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Zahl der Mitarbeiter, auch durch beachtliche Neuzugänge stabil gehalten werden konnte.

Die Lieferanten stehen einhellig hinter dem Betrieb und versorgen die ca. 40 Baustellen proaktiv weiter. Die langjährigen Kunden von Small stehen hinter dem Betrieb und fragen bereits neue Projekte an.

Aufgrund des positiven Branchenumfelds, sowie der steigenden Nachfrage im Anlagenbau, - vor allem im Energiebereich - ist das Management überzeugt, die Zukunft des Unternehmens absichern und positiv gestalten zu können.

Über "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH

Das Traditionsunternehmen „Small“ geht auf die Gründung durch David Small 1879 zurück. Im Jahr 1955 übernahm der Tiroler Unternehmer KR Ing. Hans Hiesmayr den Betrieb und brachte ihn in die Firmengruppe Hiesmayr – "Small" – Körting ein. 1975 wurde die "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH gegründet, seit 1996 gibt es neben der Zentrale in Linz auch Filialen in Wien. Das Unternehmen ist österreichweit tätig, beschäftigt ca. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Linz und Wien und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von durchschnittlich € 25 Mio.

