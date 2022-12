Neubau: Bezirkschef Reiter zieht nach fünf Jahren Zwischenbilanz

Wien (OTS/RK) - 2017 übernahm Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter von seinem langjährigen Vorgänger Thomas Blimlinger (beide GRÜNE). Das fünfjährige Amtsjubiläum nahm der Bezirkschef zum Anlass für eine Bilanz abgeschlossener und anstehender Grätzl-Projekte im 7. Bezirk.



Zu seinen abgeschlossenen „Leuchtturm-Projekten“ zählt Reiter im Gespräch mit der Rathauskorrespondenz unter anderem die „Kühle Zone Neubau“ mit den Umbauten der Zieglergasse, Neubaugasse und Zollergasse – allesamt Maßnahmen, um das dicht verbaute Neubau klima-fit zu machen: „Die Zeit drängt: Um urbane Innenstädte lebenswert zu erhalten, müssen wir jede Gelegenheit nutzen, die Transformation unserer Stadt voranzutreiben. Dazu gehören neue Bäume als natürliche Klimaanlagen genauso wie Maßnahmen, die die Verkehrswende ganz konkret alltagstauglich machen“, erläutert Reiter.

Auf der „Haben-Seite“ verbucht der Neubauer Bezirkschef auch die Lösung für die Linienführung der Buslinie 13A durch die Neubaugasse, die im Vorfeld für Bedenken und sogar Proteste einer Bürger*innen- und Geschäftsleute-Initiative gesorgt hatte.

Apropos Öffis: Im Bezirk werden aktuell ganze Straßenzüge und Kreuzungen für die Verlängerung und den Neubau der Linien U2 und U5 aufgegraben. Durch den U-Bahn-Bau wird die U2- und U3-Station Neubaugasse zum zweitgrößten Umsteigeknotenpunkt Wiens, gleich nach der Station Stephansplatz. Die Großbaustellen im Bezirk will Reiter als Chance nutzen: Nach den Baustellen sollen die Grätzl Siebensternviertel, Augustinplatz und Weghuberpark neu gestaltet werden, kündigt der Bezirksvorsteher an.

Weitere Schwerpunkte will Reiter in den kommenden Jahren beim Thema Soziales und Wohnen legen. Am Areal des ehemaligen Sophienspitals beim Gürtel entstehen in den nächsten Jahren 200 leistbare Wohnungen. Aktuell bietet der Bezirk mit Sozialsprechstunden im Amtshaus in der Hermanngasse und mit einer Neubauer Energiespartour mit Expert*innen Hilfestellungen beim Thema Teuerung.

Weitere Informationen: Büro des Bezirksvorstehers, Tel.: +43 1 4000 07115 (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse