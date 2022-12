DONAU Brokerline: Starkes Key-Account-Management

Nicole Wlasak und Peter Feuchtinger sind leitende Key-Account-Manager der DONAU Brokerline.

Serviceorientierung für unsere Maklerpartner ist ein wesentliches Ziel für die strategische Ausrichtung der DONAU. Das umfasst für uns ganz besonders die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern. Der gemeinsame Erfolg verbindet. Dabei wollen wir die Beziehungen im Interesse unserer Kundinnen und Kunden weiter ausbauen. Mit zwei exzellenten Key-Account-Managern wie Nicole Wlasak und Peter Feuchtinger können wir unsere Expertise und Kundenorientierung noch stärker zur Entfaltung bringen Anja Lenz, Mitglied der Geschäftsleitung der DONAU Brokerline

Wien (OTS) - Die DONAU Versicherung setzt auf die klare Aufstellung ihrer zentralen Maklerbetreuung. Ab sofort verstärkt Nicole Wlasak das Key-Account-Management der DONAU Brokerline mit Fokus auf das Gewerbekundengeschäft. Damit ist sie neben Peter Feuchtinger, der schwerpunktmäßig für das Privatkundengeschäft zuständig ist, für die Betreuung der Top-Makler sowie Vertriebspartner engagiert.

„ Serviceorientierung für unsere Maklerpartner ist ein wesentliches Ziel für die strategische Ausrichtung der DONAU. Das umfasst für uns ganz besonders die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern. Der gemeinsame Erfolg verbindet. Dabei wollen wir die Beziehungen im Interesse unserer Kundinnen und Kunden weiter ausbauen. Mit zwei exzellenten Key-Account-Managern wie Nicole Wlasak und Peter Feuchtinger können wir unsere Expertise und Kundenorientierung noch stärker zur Entfaltung bringen “, betont Anja Lenz, Mitglied der Geschäftsleitung der Brokerline.

Nicole Wlasak startete ihre Versicherungslaufbahn im Jahr 2006 bei der Wiener Städtischen, wo sie 2009 in den Außendienst als Kundenbetreuerin wechselte. Ab 2014 sammelte sie Erfahrung als Bankenbetreuerin der Ergo Versicherung und wechselte 2016 in die Maklerbetreuung von ARISECUR. 2018 wurde ihr die Leitung des Innendienstes und der Maklerbetreuung übertragen. Im April 2021 wechselte Nicole Wlasak zur DONAU Brokerline ins regionale Vertriebsmanagement in Wien.

Peter Feuchtinger begann als klassischer Quereinsteiger und erlernte die Betreuung von Versicherungsmaklern in der Praxis. Sein Berufsweg führte ihn über die Basler zur Helvetia Versicherung. Seit 2015 ist Peter Feuchtinger im Key-Account-Management der DONAU tätig. Mit seiner mehr als drei Jahrzehnte langen Versicherungserfahrung trägt er entscheidend zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Maklerpartnern der DONAU bei.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at