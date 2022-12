Kocher: Digitale Kompetenzen für Klein- und Mittelbetriebe

Weitere 800.000 Euro für digitale Weiterbildungsmaßnahmen - Start 3. Ausschreibung Digital Skills Schecks

Wien (OTS/BMAW) - Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive startet die 3. Ausschreibung der Digital Skills Schecks zum Aufbau digitaler Kompetenzen in heimischen Unternehmen. Im Zuge der beiden bisherigen Ausschreibungen wurden bereits rund 1.000 Schecks mit einem Zuschussvolumen von über 1 Million Euro ausbezahlt. Nach der ersten Ausschreibung wurde der maximale Zuschuss pro Scheck von EUR 1.000 Euro auf 5.000 Euro erhöht, sodass mit einem Zuschussvolumen von rund 2,4 Millionen Euro nunmehr weitere 1.240 Digital Skills Schecks zugesagt und abgerechnet werden konnten.

„Die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein eine wichtige Maßnahme gegen den Fachkräftemangel. Die Qualifizierungsoffensive unterstützt heimische Betriebe bei der Schaffung von höheren Qualifikationen und bietet mit den Digital Skills Schecks einen niedrigschwelligen Zugang zu geförderten beruflichen Weiterbildungen im Bereich von digitalen Kompetenzen“, betont Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft investiert im Rahmen der 3. Ausschreibung 800.000 Euro in den Ausbau von Fähigkeiten und Kompetenzen heimischer Klein- und Mittelbetriebe. Gefördert werden berufliche Weiterbildungen zum Aufbau digitaler Kompetenzen, die von zertifizierten Bildungseinrichtungen durchgeführt werden. Die Förderung erfolgt in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen auf den Rechnungsbetrag und beträgt pro Mitarbeitenden und damit pro Digital Skills Scheck maximal 5.000 Euro. Die Förderquote beträgt maximal 80% der förderbaren externen Weiterbildungskosten. Pro Betrieb kann die Weiterbildung von maximal 10 Mitarbeitenden gefördert werden.

„Die digitale Transformation bringt für viele Unternehmen neue Herausforderungen. Geschäftsmodelle müssen adaptiert, Vertriebswege neu erschlossen und Arbeitsmodelle neu definiert werden. Daher müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, um sich an einen veränderten Arbeitsmarkt anpassen zu können. Zu solchen notwendigen Digital Skills zählt der Umgang mit neuen Technologien ebenso wie persönliche Fertigkeiten, beispielsweise das Arbeiten in virtuellen Teams. Mit dem unkomplizierten Format der Digital Skills Schecks werden österreichische Unternehmen dabei unterstützt, Veränderungsprozesse umzusetzen und den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern“, so Bundesminister Kocher.

„Der Ausbau von digitalen Kompetenzen ist für mich eines der wichtigsten Themen. Über 30 Prozent der Österreicher verfügen nicht über ausreichende digitale Grundkompetenzen. Wir wissen gleichzeitig, dass der durchschnittliche Österreicher glaubt, dass er auf Skala von 1 bis 100 bei 70 liegt, in Wahrheit beträgt der Wert 40. Jeder hier investierte Euro ist somit eine Investition in die Zukunft“, so Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky.

Abgewickelt wird die Qualifizierungsoffensive des BMAW von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Details zum Förderprogramm und dessen Schwerpunkten sind auf der Webseite www.ffg.at/qualifizierungsoffensive abrufbar.

