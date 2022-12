AVISO, 5.12.: Hanke/Wiederkehr: waff-Initiative unterstützt bei Einstieg in Elementarpädagogik

Wien (OTS) - Der Fachkräftemangel ist weiterhin in vielen Branchen zu spüren. Auch im Bereich der Elementarpädagogik werden neue Mitarbeiter*innen gesucht. Um interessierten Umsteiger*innen den Weg in die Elementarpädagogik zu ermöglichen, gibt es nun eine neue Initiative des waff gemeinsam mit Kindergartenbetreibern. Am Montag, 5. Dezember 2022 stellen Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke die Details zum neuen Projekt in einem Mediengespräch vor.

Die Vertreter*innen der Medien sind zu diesem Termin sehr herzlich eingeladen.

Zeit:

Montag, 5. Dezember 2022, 11.00 Uhr



Ort:

Bundesbildungsanstalt Bafep 8, Lange Gasse 47 & Albertgasse 38, 1080 Wien

