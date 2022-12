W24-Weihnachts-Stadtbarometer

67% der Wienerinnen und Wiener planen einen Besuch bei Christkindlmärkten

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Führung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Planen Sie heuer einen Besuch bei den Christkindlmärkten?

Ja und eher ja: 67%

Nein und eher nein: 31%

Weiß nicht, keine Angabe: 2%

Schränken Sie sich heuer beim Kauf von Weihnachtsgeschenken ein?

Ja: 55%

Nein: 39%

Weiß nicht, keine Angabe: 6%

Haben Sie vor im heurigen Winter Energiekosten im privaten Bereich einzusparen?

Ja: 86%

Nein: 13%

Weiß nicht, keine Angabe: 1%

Sind Sie für oder gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln?

Sehr dafür und eher dafür: 68%

Eher dagegen und sehr dagegen: 30%

Weiß nicht, keine Angabe: 2%

Befürworten Sie die Klebeaktionen von Klima-AktivistInnen auf Wiens Straßen?

Ja: 12%

Nein: 84%

Weiß nicht, keine Angabe: 4%

Wie bewerten Sie das Impfangebot der Stadt Wien für Corona- und Grippe-Impfung?

Sehr zufrieden und eher zufrieden: 85%

Eher unzufrieden und unzufrieden: 7%

Weiß nicht, keine Angabe: 8%

Wie gut fühlen Sie sich über die Impf-Möglichkeiten der Stadt Wien informiert?

Sehr gut und eher gut informiert: 85%

Eher schlecht und schlecht informiert: 10%

Weiß nicht, keine Angabe: 5%

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

SPÖ: 42%

FPÖ: 19%

ÖVP: 11%

Grüne: 9%

Neos: 7%

Bier: 8%

Andere: 4%

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer fasst zusammen: „Die Christkindlmärkte stehen trotz Teuerungen auch heuer wieder hoch im Kurs bei der Bevölkerung. 68 % geben an, dass sie einen besuchen werden, gleichzeitig wollen sich jedoch 55% beim Kauf von Weihnachtsgeschenken einschränken. Stromsparen ist das Gebot der Stunde und die Wienerinnen und Wiener gehen mit! 86 % wollen sich auch im privaten Bereich einschränken und erkennen den Ernst der Lage. Wenn es um die Maskenpflicht in den Öffis geht, befürworten diese 2/3 der Bevölkerung, im Gegensatz zu den KlimakleberInnen, diese werden von 84 % abgelehnt.

Bei der Sonntagsfrage zur Gemeinderatswahl kommt die SPÖ mit Bürgermeister Michael Ludwig auf 42 % in der Stadt. Damit erreicht man in etwa das Wahlergebnis aus dem Jahr 2020. Die ÖVP bleibt stabil mit Frontman Karl Mahrer auf 11 %. Die Grünen kommen nun auf 9 %. Hier dürfte die Regierungsbeteiligung im Bund einen gewissen Gegenwind auf die Grün-Partei in der Stadt verursachen. Vizebürgermeister Wiederkehr mit seinen NEOS kommt auf 7 % und somit in etwa auf ihr Wahlergebnis von 2020. Dominik Wlazny von der Bierpartei steht weiter bei 8 %, er konnte den politischen Schwung von der Bundespräsidentenwahl mitnehmen, musste sich aber bisher bei heiklen politischen Fragen noch nicht klar positionieren. Die FPÖ unter Dominik Nepp kommt auf 19 %. Wie auch auf Bundesebene profitiert die Partei vom derzeit in den Medien vorherrschenden Thema Asyl und Migration.“

Methodik

Auftraggeber: WH Media, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse 2021 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon bei GRW n=890 Deklarierte +/- 3,3 %

Untersuchungszeitraum: 25. November 2022 – 29. November 2022

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Feldgasse 21, 3422 Hadersfeld

