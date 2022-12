HARTL HAUS: Jetzt Investition Hausbau starten

Mit dem eigenen Haus sicher und unabhängig für die Zukunft investieren

Unserer Empfehlung unsere energiesparenden Häuser mit einer Wärmepumpe auszustatten, kommen bereits rund 95 Prozent unserer Kunden nach. Mit einer Photovoltaik-Anlage wird das eigene Zuhause zum Sonnenstrom-Kraftwerk. Was liegt näher als diese gewonnene Energie selbst zu nutzen? Mit einem Batteriespeicher kann die Energie auch in den Nachtstunden für die Wärmepumpe genutzt werden, um das Haus mit hohem Bedienkomfort und geringen Betriebskosten zu heizen. Die Kombi Wärmepumpe und PV-Anlage hilft Energiekosten zu sparen, entlastet das Familienbudget auf lange Sicht und bringt Unabhängigkeit Peter Litschauer, Verkaufsleiter HARTL HAUS 1/4

Finanzierungfragen wurden gerade im letzten Halbjahr immer komplexer. Bei vielen unserer Kunden bemerkten wir vermehrt Unsicherheit die richtige Finanzierungsform zu wählen. Für uns war der logische Schritt unsere Kunden bereits hier von Beginn an abzuholen und die Unterstützung von Realfinanz anzubieten. So können unsere Kunden mit einem fundierten Finanzcheck in die Hausplanung starten Peter Litschauer, Verkaufsleiter HARTL HAUS 2/4

Die Inflationsraten werden sich zwar abschwächen aber voraussichtlich auch 2023 noch auf höherem Niveau liegen. In vielen Lebensbereichen, so auch dem Baubereich, ist dadurch mit weiteren Preisanstiegen zu rechnen. Gleichzeitig steigen Mietkosten und Betriebskosten bei alten Gebäuden massiv an. Das heißt die Investition in das energieeffiziente Neubau-Haus schafft gerade jetzt Unabhängigkeit, Planbarkeit und finanzielle Entlastung. Mag. Bernd Ebner, Realfinanz 3/4

Und auch wenn das Zinsniveau aktuell höher als in den letzten Jahren liegt, hat sich die Differenz zwischen Kredit-Zins und Inflation sogar vergrößert. Dadurch wirkt die Inflation mittelfristig „entschuldend“. Eine planbare oder fixe Kreditrate belastet jedes Jahr ein Stück weniger das Haushaltsbudget. Wichtig ist, dass neben klassischen Fixzins-Krediten, auch andere, flexiblere Zinssicherungs-Varianten geprüft werden, um mittelfristig bei fallenden Zinsen ebenfalls optimal finanziert zu sein Mag. Bernd Ebner, Realfinanz 4/4

Echsenbach (OTS) - Jetzt bauen oder warten? Häuslbauer sehen sich in der Situation den perfekten Zeitpunkt für den Bau der eigenen vier Wände zu suchen. Gestiegene Preise und höhere Zinsen stehen sicherer Kapitalanlage und Altersvorsorge gegenüber. Es zeigt sich, Beratung und Knowhow sind wichtiger denn je. Wird das Projekt mit einer fundierten Finanzierungsberatung begonnen und mit einer intelligenten, energiesparenden Hausplanung fortgeführt, meint HARTL HAUS, ist jetzt die beste Zeit für die Investition des Lebens und setzt auf starke Partnerschaften.

Haus als Kapitalanlage und Altersvorsorge

Häuslbauer stehen vor der großen Frage: Den Traum von den eigenen vier Wänden jetzt realisieren oder lieber abwarten? Doch Warten worauf?

Ja, vor drei Jahren war die Situation am Hausbaumarkt eine völlig andere. Stabile Preise, attraktive Finanzierungslösungen ließen die Nachfrage im Einfamilienhausbereich stetig steigen, ein Bau-Boom zog sich durch alle Sparten. Krisen, die steigende Materialpreise, Lieferschwierigkeiten und Materialknappheit nach sich zogen, brachten den Immobilien- und Hausbausektor gehörig durcheinander und ließen Preise steigen. Aber nicht nur die Preise stiegen, auch der Wert der Anlagen stieg.

So ist der Hausbau mit Hinblick auf Kapitalanlage und Altersvorsorge attraktiver denn je. Ebenso betreffen steigende Energiekosten auch den Mietsektor. Schlecht gedämmte Gebäude oder Heizsysteme, die auf fossile Brennstoffe setzen, lassen die monatlichen Belastungen explodieren.

Energiesparen im eigenen Haus

Mit einem Niedrigstenergiehaus, das mit hervorragenden Dämmwerten und Dichtheit der Gebäudehülle eine hohe Energieeffizienz aufweist und dabei einen geringen Energiebedarf hat, wird der Bewohner zum Energiesparmeister.

„ Unserer Empfehlung unsere energiesparenden Häuser mit einer Wärmepumpe auszustatten, kommen bereits rund 95 Prozent unserer Kunden nach. Mit einer Photovoltaik-Anlage wird das eigene Zuhause zum Sonnenstrom-Kraftwerk. Was liegt näher als diese gewonnene Energie selbst zu nutzen? Mit einem Batteriespeicher kann die Energie auch in den Nachtstunden für die Wärmepumpe genutzt werden, um das Haus mit hohem Bedienkomfort und geringen Betriebskosten zu heizen. Die Kombi Wärmepumpe und PV-Anlage hilft Energiekosten zu sparen, entlastet das Familienbudget auf lange Sicht und bringt Unabhängigkeit “, zeigt Peter Litschauer, Verkaufsleiter bei HARTL HAUS, das Sparpotential beim eigenen Haus auf.

Partnerschaft mit Finanzierungsexperten

HARTL HAUS erweiterte das Serviceangebot für seine Hauskunden und setzt auf eine neue Partnerschaft mit Realfinanz, Spezialist im Sektor Immobilienfinanzierung.

„ Finanzierungfragen wurden gerade im letzten Halbjahr immer komplexer. Bei vielen unserer Kunden bemerkten wir vermehrt Unsicherheit die richtige Finanzierungsform zu wählen. Für uns war der logische Schritt unsere Kunden bereits hier von Beginn an abzuholen und die Unterstützung von Realfinanz anzubieten. So können unsere Kunden mit einem fundierten Finanzcheck in die Hausplanung starten “, so Peter Litschauer zur neuen Partnerschaft.

Mag. Bernd Ebner, Finanzexperte von Realfinanz gibt den Häuslbauern diese Tipps mit und fasst die momentane Situation folgendermaßen zusammen: „ Die Inflationsraten werden sich zwar abschwächen aber voraussichtlich auch 2023 noch auf höherem Niveau liegen. In vielen Lebensbereichen, so auch dem Baubereich, ist dadurch mit weiteren Preisanstiegen zu rechnen. Gleichzeitig steigen Mietkosten und Betriebskosten bei alten Gebäuden massiv an. Das heißt die Investition in das energieeffiziente Neubau-Haus schafft gerade jetzt Unabhängigkeit, Planbarkeit und finanzielle Entlastung. Und auch wenn das Zinsniveau aktuell höher als in den letzten Jahren liegt, hat sich die Differenz zwischen Kredit-Zins und Inflation sogar vergrößert. Dadurch wirkt die Inflation mittelfristig „entschuldend“. Eine planbare oder fixe Kreditrate belastet jedes Jahr ein Stück weniger das Haushaltsbudget. Wichtig ist, dass neben klassischen Fixzins-Krediten, auch andere, flexiblere Zinssicherungs-Varianten geprüft werden, um mittelfristig bei fallenden Zinsen ebenfalls optimal finanziert zu sein “

Auf langfristige Unabhängigkeit und Wertbeständigkeit setzen

Mit starken und soliden Partnern an der Seite ist das Projekt Hausbau auch aktuell ein sicherer Weg - Eine Investition fürs Leben, die auf langfristige Unabhängigkeit, Wertbeständigkeit und Sicherheit setzt.

HARTL HAUS steht für nachhaltige Holzverarbeitung in bester Qualität– vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Eine Qualität, für die HARTL HAUS nun auch mit dem Quality Award als Branchensieger ausgezeichnet wurde.

Bei HARTL HAUS ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 330 Mitarbeiter starke HARTL HAUS-Team erfüllt Wohnträume, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 96,2 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

Der direkte Weg zu HARTL HAUS Mehr Infos

Rückfragen & Kontakt:

HARTL HAUS Holzindustrie GmbH

Cornelia Bauer

Pressesprecherin

cornelia.bauer @ hartlhaus.at

https://www.hartlhaus.at/

Neugierig geworden?

Auf unserer Homepage und Facebook- und Instagram-Seite finden Sie mehr Informationen rund um HARTL HAUS

https://www.hartlhaus.at/news-presse/pressebereich/ueberblick/

https://www.facebook.com/hartlhaus