Gorlitzer: Hörndlwald in alle Zukunft als Naherholungsgebiet gesichert

Meilenstein für Hietzinger Bevölkerung umgesetzt!

Wien (OTS) - Beharrlichkeit führt zum Erfolg, auch wenn die finale Umsetzung etwas kompliziert war. Die Bürgerintiave "Rettet den Hörndlwald", Bezirksvorsteherin Silke Kobald und viele andere Hietzingerinnen und Hietzinger setzen sich seit vielen Jahren für den Erhalt des Gebietes als Wald- und Wiesengürtel ein. Dr. Michael Gorlitzer, Hietzinger Gemeinderat (ÖVP) setzte sich in den Gremien des Gemeinderates und Landtages immer wieder für dieses Anliegen ein und überzeugte schlussendlich die Planungsstadträtin davon die bestehende Bauwidmung im Hörndlwald endgültig von der Flächenwidmung zu streichen. Nun liegen die ersten Planentwürfe vor, die eine Umwidmung in Wald- und Wiesengebiet gewährleisten.



"Jetzt wird der gesamte Hörndlwald unter höchsten Schutz gestellt und die dafür gewidmeten Bauflächen für immer gestrichen. Damit wird sichergestellt, dass dieses wertvolle Naherholungsgebiet für die nächsten Generationen für immer erhalten bleibt. Ich freue mich, dass die fraktionsübergreifenden Gespräche zu einem großen Erfolg geführt haben - für die Hietzinger Bevölkerung bedeutet die Umwidmung einen Meilenstein im Sinne des Naturschutzes", so Gorlitzer abschließend. ​



