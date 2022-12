Tag des Ehrenamts: Volkshilfe NÖ sagt Danke

Ja, ich tu was!

Wiener Neustadt (OTS) - Die Volkshilfe Niederösterreich nimmt den Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember zum Anlass und sagt allen ehrenamtlichen Funktionärinnen, Funktionären und freiwilligen Helferinnen und Helfern Danke. Derzeit arbeiten rund 1.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in einem Freiwilligen-Projekt wie z.B. im Sozialmarkt, im Reparatur-Café, im betreuten Wohnen oder der Flüchtlingsbetreuung mit oder engagieren Sie sich ehrenamtlich im Bezirks- oder Regionalverein.

Heuer feierte die Volkshilfe ihren 75. Geburtstag. Seit 1947 helfen Volkshelferinnen und Volkshelfer Menschen in Not. Zu Beginn stand die Bekämpfung der Kriegsauswirkungen wie Hungersnot und schlechte Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt. Derzeit sind es die Folgen der vielen Krisen, die die Volkshelferinnen und Volkshelfer fordern.

„Durch die Inflation und die steigenden Energiekosten geraten noch mehr Menschen in finanzielle Schwierigkeiten“, informiert Präsident der Volkshilfe NÖ Prof. Ewald Sacher, „vor allem Kinder und Jugendliche leiden unter der Situation. Sie sind ganz besonders von den Auswirkungen von Armut und Ausgrenzung betroffen.“

Die Volkshilfe ist flächendeckend in allen Bezirken in Niederösterreich mit freiwilligen Helferinnen und Helfern vertreten. Viele ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre gewährleisten rasche und unbürokratische Hilfe. „Derzeit unterstützen über 5.000 Volkshilfe-Mitglieder diese Hilfestellungen in Niederösterreich mit ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag“, erklärt Geschäftsführer Mag.(FH) Gregor Tomschizek, „darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten sich bei der Volkshilfe NÖ in den Dienst der guten Sache zu stellen und aktiv mitzuarbeiten.“

Alle freiwilligen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen erhalten eine Einschulung, Fortbildungen in der Ehrenamts-Akademie, Versicherungsschutz und einen Freiwilligennachweis.

Ja, ich tu was! Informationen zum freiwilligen Engagement bei der Volkshilfe Niederösterreich finden Sie auf:

www.noe-volkshilfe.at/aktiv/mitarbeiten/



Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Niederösterreich / SERVICE MENSCH GmbH

Beatrix Dunkl, Tel. 02622 / 82200-6920

E-Mail: beatrix.dunkl @ noe-volkshilfe.at

http://www.noe-volkshilfe.at