Melzer PR übernimmt Pressearbeit für Wiener Motorensymposium

Weltweit anerkannter Kongress für die Automobilbranche forciert internationale Kommunikation

Wien (OTS) - Aktuelle Trends bei Antriebssystemen sowie Lösungsansätze für Energie- und Mobilitätsfragen sind Themen des 44. Internationalen Wiener Motorensymposiums von 26. bis 28. April 2023. Mehr als 70 hochrangige Vortragende aus Wissenschaft, Automobil- und Zuliefererindustrie werden erwartet, die den knapp 1.000 Teilnehmenden aus mehr als 25 Nationen eine große Bandbreite von Neuigkeiten aus der Branche präsentieren. Für die internationale Pressearbeit rund um das weltweit renommierte Symposium hat der Veranstalter, der Österreichische Verein für Kraftfahrzeugtechnik (ÖVK), nun Rudolf J. Melzer und sein Team beauftragt.

„Angesichts der aktuellen Energie- und Klimadiskussion sehen wir die Hauptaufgabe der Medienarbeit darin, in all jenen Ländern, in denen Kraftfahrzeuge gefertigt werden, Awareness dafür zu schaffen, welche Technik- sowie Strategie-Themen in Wien präsentiert und diskutiert werden“, verweist der Vorsitzende des Österreichischen Verbandes für Kraftfahrzeugtechnik, Bernhard Geringer, auf die internationale Dimension der Pressearbeit für das Motorensymposium, das von 26. bis 28. April in der Wiener Hofburg stattfinden wird. CEOs von Automobil- und Nutzfahrzeugherstellern sowie Zulieferern aus Indien, Korea und China werden ebenso erwartet wie aus Europa und den USA.

Weitere Informationen und Fotos zum Download finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Melzer PR Group, Tel.: +43/1/526 89 08-0, E-Mail: office @ melzer-pr.com