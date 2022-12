WB-Stellenmonitor zeigt 223.249 offene Stellen im November

Egger: „Arbeitsmarktreform muss endlich auf den Tisch!“

Wien (OTS) - „Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft ist die Situation am Arbeitsmarkt ungebrochen angespannt. Der Wirtschaftsbund Stellenmonitor hat 223.249 offene Stellen für den Monat November verzeichnen können. Der Arbeits- und Fachkräftemangel ist damit weiterhin eine der größten Belastungen für die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer“, sagt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

„Die Situation ist dramatisch, es steht mittlerweile die Zukunft unserer Volkswirtschaft auf dem Spiel. In Kombination mit der Energiekrise bringt der Arbeits- und Fachkräftemangel unsere heimischen Betriebe in existenzbedrohende Lagen. Die Folgen wären nicht nur der Verlust zahlreicher Betriebe, sondern auch zigtausender Arbeitsplätze. Die von der Bundesregierung angekündigte Arbeitsmarktreform muss daher schnellstmöglich auf den Tisch. Alle Beteiligten müssen sich nun unverzüglich zusammenraufen – für das Wohl unserer Bevölkerung und unseres Wirtschaftsstandortes!“, so Egger abschließend.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 32.873

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 24.297

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 260

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.941

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 21.543

Handel, Logistik, Verkehr: 45.359

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1.760

Maschinenbau, Kfz, Metall: 18.407

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.412

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 11.099

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 16.872

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 262

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 27.423

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.474

Nicht konkreter zuordenbar: 16.267

Der Stellenmonitor ist ein Webcrawler-Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

Alle Detailergebnisse und Zahlen zu den einzelnen Bezirken finden Sie unter: https://www.wirtschaftsbund.at/stellenmonitor/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at