Lattice ermöglicht effektivere Vergütungspraktiken und Lohntransparenz für Unternehmen mit Mercer Alliance

London (ots/PRNewswire) - Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer ermöglicht Unternehmen, unter Anwendung ihrer spezifischen Parameter auf globale, kuratierte Daten zuzugreifen.

Lattice, der führende Anbieter von Software für erfolgreichen Personaleinsatz, die Führungskräfte in die Lage versetzt, engagierte und leistungsstarke Teams aufzubauen und Erfolgskulturen zu inspirieren, gab heute bekannt, dass Mercer-Compensation-Benchmark-Daten jetzt über das neue Compensation-Produkt von Lattice verfügbar sind. Mercer ist ein führendes, weltweit anerkanntes Beratungsunternehmen für die Neudefinition der Arbeitswelt, die Neugestaltung des Ruhestands und der Anlageergebnisse sowie die Erschließung von echter Gesundheit und Wohlbefinden.

Lattice Compensation wurde im Juli gestartet, ein neues Produkt, das darauf abzielt, Leistung und Vergütung miteinander zu verknüpfen, um eine effektivere Strategie und Transparenz bei Gehaltsentscheidungen zu fördern, die einen entscheidenden Einfluss auf das Talentmanagement und die Mitarbeiterbindung haben können. Die Allianz mit Mercer stellt mit einem neuen Maß an Effizienz, Klarheit und Einfachheit für einen in der Vergangenheit komplexen, fehleranfälligen und arbeitsintensiven Prozess für HR-Teams eine logische Weiterentwicklung dar.

Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer erlaubt Unternehmen jeder Größe, unter Anwendung ihrer spezifischen Parameter wie Unternehmensgröße, Branche, geografischer Standort und spezifische Berufsbezeichnungen auf globale, kuratierte Daten zuzugreifen, um fundierte und gerechte Gehaltsentscheidungen zu treffen. Die Daten von Mercer sind direkt in das Lattice Compensation-Produkt integriert, sodass die Teams alles, was sie für die Entwicklung und Umsetzung einer intelligenteren Vergütungspolitik benötigen, an einem Ort finden. Mercer Benchmarking-Daten sind für bestehende Kunden von Lattice Compensation ohne zusätzliche Kosten enthalten.

Eine Reihe von Faktoren – darunter eine Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt, zunehmend geografisch verteilte Belegschaften, steigende Inflation und gesetzliche Änderungen – führen zu einer deutlichen Verschiebung der Erwartungen der Arbeitnehmer in Bezug auf die Vergütungstransparenz: Eine Studie von Lattice hat ergeben, dass 65 % der Arbeitnehmer von ihren Unternehmen mehr Transparenz in Bezug auf die Vergütungspraktiken erwarten, und mehr als die Hälfte erklären, dass die Unternehmen offenlegen sollten, wie viel an jeden einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens gezahlt wird. Um in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen dynamische Vergütungsstrategien umsetzen, die es ihnen ermöglichen, flexibel zu sein und Leistungsträger zu belohnen. Gleichzeitig müssen sie Kontrollen, Leitlinien und Benchmarking einbeziehen, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraktiken gerecht, klar und datengestützt sind.

„Die Talentlandschaft entwickelt sich schnell weiter und Personalleiter müssen flexibel bleiben, um Spitzentalente anzuziehen und zu halten", erklärt Dave Carhart, VP of Lattice's Advisory Services. „Eine wirksame Vergütungsstrategie ist ein entscheidender Faktor für die Mitarbeiterbindung und das Engagement der Mitarbeiter. Die Trends zu verteilter Arbeit und Lohntransparenz sowie die Marktveränderungen machen diesen ohnehin schon schwierigen Prozess noch komplexer. Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen, um mitarbeiterzentrierte Vergütungsstrategien zu entwickeln."

„In der heutigen dynamischen Talentumgebung benötigen Unternehmen Zugang zu aktuellen, gut fundierten und zuverlässigen Benchmark-Daten, um die Vergütungsplanung und Vergütungsrichtlinien zu unterstützen", erklärt Michael Anderson, Workforce Analytics, Global Career Product Leader bei Mercer. „Die richtige Vergütung ist entscheidend, um von Top-Talenten in Betracht gezogen zu werden und um derzeitige Mitarbeiter zu halten. Lattice Compensation Benchmarking Powered by Mercer bietet Unternehmen Zugang zu zuverlässigen Benchmark-Daten, wann, wo und wie sie für datengestützte Vergütungsentscheidungen benötigt werden."

Erfahren Sie mehr über Lattice Compensation unter: https://lattice.com/compensation. Weitere Informationen über die Entwicklung Ihrer Vergütungsstrategie finden Sie hier und in der Lattice-Biblioth ek.

Informationen zu Lattice

Lattice ist die Plattform für erfolgreichen Personaleinsatz, die alle Tools, Arbeitsabläufe und Erkenntnisse zusammenführt, um Unternehmen bei der Entwicklung engagierter und leistungsstarker Mitarbeiter in einer erfolgreichen Unternehmenskultur zu unterstützen. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Umfragen zum Mitarbeiterengagement, Vergütungsmanagement und Tools zur Karriereentwicklung in einer vernetzten Lösung liefert Lattice leistungsstarke Personalanalysen, die von HR- und Personalteams genutzt werden, um wirkungsvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen. Lattice wurde drei Jahre in Folge in die Liste von Inc. 500 der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgenommen und wird von 99 % seiner Mitarbeiter als „Great Place to Work" bewertet. Lattice betreut mehr als 4.800 Kunden weltweit, darunter Slack, Monzo und Tide. Weitere Informationen finden Sie auf: www.lattice.com.

Informationen zu Mercer

Mit einer neuen Definition der Arbeitswelt, einer neuen Gestaltung des Ruhestands und der Anlageergebnisse sowie der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden will Mercer eine bessere Zukunft schaffen. Mercer beschäftigt etwa 25.000 Mitarbeiter in 43 Ländern und ist in 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Geschäftsbereich von Marsh McLennan (NYSE: MMC), dem weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Human Resources, mit 86.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 20 Milliarden Dollar. Durch seine marktführenden Geschäftsbereiche, darunter Marsh, Guy Carpenter und Oliver Wyman, hilft Marsh McLennan seinen Kunden, sich in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld zurechtzufinden. Weitere Informationen finden Sie auf mercer.com.

