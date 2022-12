Arbeitgeber setzen im Recruiting auf Purpose und Benefits

13. BEST-RECRUITERS-Studie in Österreich

Wien (OTS) - Basierend auf Umsatz und Mitarbeitendenzahl wurden im Jahrgang 2022/23 die 561 größten Organisationen im Land anhand von 287 wissenschaftlichen Kriterien untersucht. Auf dem Podest steht Eurest vor der Bundesimmobiliengesellschaft und der Vienna Insurance Group. Inhaltlich legen Recruiting-Verantwortliche einen stärkeren Fokus auf Remote Work und Benefits als im Vorjahr.

In der Gegenüberstellung der Kategorien zeigt sich ein Fokus auf die grundsätzliche Nutzerfreundlichkeit von Bewerbungsprozessen: Österreichs Arbeitgeber erzielen in der Kategorie Usability im Bewerbungsprozess im Schnitt 68 % der möglichen Punkte, 6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Schlusslicht im Kategorienvergleich ist mit durchschnittlich 34 % der Punkte die mobile Usability mit einem Hauptaugenmerk auf eine möglichst unkomplizierte Unterlagenübermittlung per Smartphone. Besonders auffällig hierbei: Vier von zehn mobilen Bewerbungsformularen enthalten mehr als 20 auszufüllende Felder, die Hälfte davon sogar mehr als 25.

Die Top-10-Recruiter 2022/23 in Österreich: 1. Eurest Restaurationsbetriebs-GmbH | 2. BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 3. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4. Bundesrechenzentrum GmbH | 5. voestalpine AG | 6. HEROLD Business Data GmbH | 7. BDO Austria GmbH | 8. Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH | 9. Trenkwalder Personaldienste GmbH | 10. KTM AG

Corporate Purpose: Sinn bereits vor der Bewerbung erkennen

Der Wunsch nach einer sinnvollen beruflichen Betätigung wächst stetig und lässt sich auch nicht mehr nur mit ausgewählten Generationen verknüpfen. Auf der Karriere-Website sieht die Recruiting-Strategie bei rund vier von zehn untersuchten österreichischen Arbeitgebern (38 %) die Darstellung ihres Corporate Purpose bereits vor. Stelleninserate hingegen enthalten nur in 16 % der Fälle Angaben zum Purpose – sie könnten diesen jedoch noch individueller, heruntergebrochen auf Abteilungen oder Teams, transportieren.

Vier von zehn sprechen über Home-Office-Möglichkeit

Auch in einer entspannteren pandemischen Situation als in den Vorjahren hat ortsflexibles, hybrides Arbeiten vielerorts weiter an Relevanz gewonnen: Die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, wird mittlerweile von 39 % der österreichischen Arbeitgeber bereits über die Karriere-Website an Bewerber:innen kommuniziert; im Jahrgang 2021/22 waren es noch 11 Prozentpunkte weniger. Auch zeitflexible Arbeitsmodelle stellen für viele Kandidat:innen ein wesentliches Entscheidungskriterium für oder gegen einen Arbeitgeber dar. 43 % der Stichprobe nennen 2022/23 mindestens ein konkretes, flexibles Arbeitszeitmodell, zumeist Gleitzeit: Diese wird von einem Drittel aller Arbeitgeber thematisiert – ein Zuwachs von 7 Prozentpunkten. „Arbeitszeitflexibilität kann sehr unterschiedlich interpretiert werden. Daher bietet es sich an, über die reine Nennung von etwa Gleitzeit hinaus zu zeigen, wie das Modell in der Praxis von den Mitarbeitenden erlebt wird. Diesen Storytelling-Ansatz verfolgen aktuell erst 4 % der Organisationen“, so Studienleiterin Koller.

9 von 10 Stellenanzeigen setzen auf Benefits

Wie prekär sich die Arbeitsmarktlage in vielen Bereichen darstellt, wird unter anderem durch den starken Fokus auf Benefits in Job-Inseraten nochmals verdeutlicht: Deren Kommunikation ist weiter angestiegen und wird nun fast flächendeckend von 89 % der Arbeitgeber praktiziert. 2021/22 waren es 69 %, 2020/21 gerade 46 %.

Über BEST RECRUITERS

Die BEST-RECRUITERS-Studie untersucht seit 2010 Recruiting-Qualität in Österreich. Die Präsentation der Studienergebnisse 2022/23 fand am 30. November in Anwesenheit von AMS-Vorstand Dr. Johannes Kopf, BMAW-Generalsekretärin Mag.a Eva Landrichtinger und Studienbeirat Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Elšik in Wien statt. Auf der Website stehen die aktuellen Rankings sowie die Presseinformation zur Verfügung.



