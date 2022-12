dm Festessen für 2.000 armutsbetroffene Menschen

Kooperation mit BIO AUSTRIA

Salzburg/Wals (OTS) - Bereits zum vierten Mal veranstaltet dm drogerie markt gemeinsam mit BIO AUSTRIA in der Vorweihnachtszeit Bio-Festessen für wohnungs- und obdachlose Menschen. Aufgrund des steigenden Bedarfs wird die Unterstützung dieses Jahr verdoppelt: In sozialen Einrichtungen in ganz Österreich werden Drei-Gänge-Menüs für insgesamt 2.000 Personen zubereitet. dm Kundinnen und Kunden können sich an der Aktion mit einer Fünf-Euro-Spende an der Kassa beteiligen.

Immer mehr Menschen müssen bei ihrem Einkauf strikt planen, Extras sind eine Seltenheit. Für all jene, die sowieso schon an der Armutsgrenze leben oder gar kein Dach über dem Kopf haben, ist die Situation noch dramatischer. Um Armutsbetroffenen in der Vorweihnachtszeit eine kleine Freude zu machen, organisiert dm drogerie markt auch heuer wieder Bio-Festessen in 30 Wärmestuben und Notschlafstellen. „Da wir die Notwendigkeit in unserer unmittelbaren Umgebung sehen, verdoppeln wir unsere Unterstützung dieses Jahr und richten gemeinsam mit BIO AUSTRIA und den sozialen Einrichtungen Festessen für 2.000 statt für 1.000 Menschen aus“, sagt dm Geschäftsführer Harald Bauer.

Beste Bio-Zutaten aus der Region



dm spendet für die Festessen Zutaten aus dem eigenen Bio-Sortiment sowie Dekoration. Alle frischen Zutaten, wie etwa Fleisch und Gemüse, werden zugekauft. Die Abwicklung erfolgt regional. Einmal mehr steht dem Unternehmen dabei BIO AUSTRIA als Kooperationspartner zur Seite. „Wir hoffen, dass wir dadurch dazu beitragen können, möglichst vielen Menschen in schwieriger Lage zu einem schönen und wärmenden Weihnachtserlebnis zu verhelfen“, sagt Susanne Maier, Geschäftsführerin von BIO AUSTRIA.



Zubereitet werden die Gerichte direkt vor Ort. Unterstützung gibt es – nach zwei Jahren Coronapause – von den dm Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einigen der Einrichtungen beim Dekorieren, Kochen und bei der Ausgabe der Gerichte helfen. Diese nutzen dafür ihren „mehr vom leben tag“, einen zusätzlichen Urlaubstag, den dm 2011 ins Leben gerufen hat, um gesellschaftliches Engagement zu fördern.

Spenden an der dm Kassa



Den gesamten Dezember über haben dm Kunden die Möglichkeit, die Aktion mit einer Fünf-Euro-Spende an der Kassa zu unterstützen. Über dieses Geld werden die zugekauften frischen Produkte der Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern bezahlt. Für die Spender gibt es – solange der Vorrat reicht – ein kleines Dankeschön: einen schönen Filzuntersetzer in weihnachtlichem Design. Ergibt sich ein Spendenüberschuss, kommt dieser direkt den Wärmestuben und Notschlafstellen zugute.

Rückfragen & Kontakt:

movea marketing GmbH & Co KG

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich

0662/643 579-0

presse @ dm.at