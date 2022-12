OeKB zählt erneut zu den ASRA Preisträgerinnen für die beste Nachhaltigkeitsberichterstattung

—Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) zum 23. Mal vergeben —Auszeichnung in Kategorie „Kapitalmarktorientierte Unternehmen – Banken und Versicherungen“

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) kann mit dieser Auszeichnung eine über 15-jährige Serie prolongieren. Der ASRA wird von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gemeinsam mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer und weiteren Kooperationspartnern vergeben.

Österreichs einzige Auszeichnung für die besten Nachhaltigkeitsberichte heimischer Unternehmen und Organisationen wurde am 29. November bei einer Preisverleihung am WU Campus vergeben. Die OeKB belegte in der Kategorie „Kapitalmarktorientierte Unternehmen - Banken und Versicherungen“ hinter der BKS Bank den zweiten Platz. „Wir sind sehr stolz, auch heuer zu den Preisträgerinnen und Preisträgern zu zählen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in der OeKB in allen Bereichen seit Jahrzehnten eine ganz zentrale Rolle, und auch der transparente Dialog dazu ist uns ein wichtiges Anliegen. So legen wir seit dem Nachhaltigkeitsbericht 2020 unsere klimabezogenen Risiken freiwillig offen, und auch die Sustainability Bond Reports zu unseren Nachhaltigkeitsanleihen zeigen transparent die Details und Allokation der daraus erzielten Mittel. Wir wollen mit unserer offenen Kommunikation einen Beitrag dazu leisten, den Diskurs zu stärken und das Bewusstsein weiter zu schärfen“, erläutert Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.

OeKB > ESG Data Hub

Die OeKB hat im August ein neues Produkt lanciert, mit dem sie die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft unterstützt. Der OeKB > ESG Data Hub ermöglicht es, einfach und effizient ESG-bezogene Unternehmensdaten gemäß den aktuellen regulatorischen Richtlinien zu sammeln und diese mit Kreditinstituten zu teilen. „Wir haben diese zentrale Online-Plattform entwickelt, weil aktuell noch kein einheitlicher Standard existiert. Zentrales Feature ist ein allgemeiner ESG-Fragebogen, den wir gemeinsam mit österreichischen Kreditinstituten erarbeitet haben. Unternehmen erhalten einen Überblick über alle relevanten Nachhaltigkeitsdaten und können entscheiden, welche Banken auf ihre ESG-Daten zugreifen dürfen, um beispielsweise die Bearbeitung von Kreditanträgen zu beschleunigen. Sie haben damit auch die Möglichkeit, sich gegenüber ihren Stakeholdern transparent als ökologisch und sozial verantwortungsvolles Unternehmen zu positionieren“, erklärt Helmut Bernkopf, Initiator der Online-Plattform und im OeKB-Vorstand für den Bereich Export Services zuständig.

Der Nachhaltigkeitsbericht der OeKB-Kreditinstitutsgruppe ist online unter http://berichte.oekb.at verfügbar.

Über den Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA)

Der Nachhaltigkeitspreis ASRA (Austrian Sustainability Reporting Award) wird jährlich als Auszeichnung der besten Nachhaltigkeitsberichte österreichischer Unternehmen oder österreichischer Organisationen vergeben. Die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen verleiht gemeinsam mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer und weiteren Kooperationspartnern diese Auszeichnung für die besten österreichischen Nachhaltigkeitsberichte des vorangegangenen Wirtschaftsjahres.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

