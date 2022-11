BMAW: Mit Christiane Hörbiger verliert Österreich eine vehemente Unterstützerin der österreichischen Filmwirtschaft

BM Kocher zum Tod des langjährigen Mitglied des FISA-Beirats - Frau Hörbiger war eine wichtige Botschafterin für den Filmstandort Österreich

Wien (OTS/BMAW) - Bewegt zeigt sich Wirtschaftsminister Martin Kocher angesichts des Todes der Schauspiellegende Christiane Hörbiger: „Frau Hörbiger hat in all den Jahren ihrer Mitgliedschaft im Beirat der Filmförderungsinstitution FISA einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Filmstandortes Österreich geleistet. Sie war gerade in der Anfangsphase von FISA eine engagierte Vertreterin der Branche und hat durch ihre glanzvolle Persönlichkeit den Anliegen des Filmstandortes Österreich besonderen Nachdruck verliehen. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Ihrer Familie.“

