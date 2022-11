Nehammer: „Mit Edmund Freibauer verlieren wir eine besondere Persönlichkeit, die Niederösterreich entscheidend geprägt hat“

Die Volkspartei gedenkt Edmund Freibauer in tief empfundener Trauer und Dankbarkeit

Wien (OTS) - „Mit dem Tod von Edmund Freibauer verlieren wir eine besondere Persönlichkeit, die sich zu jeder Zeit auf allen Ebenen für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und Niederösterreich entscheidend geprägt hat. Vom Gemeinderat angefangen bis hin zum Landtagspräsidenten hat er den Menschen in Niederösterreich lange und treu gedient. Insbesondere als Landesrat für Finanzen, Wohnbauförderung und Raumordnung und als Landtagspräsident hat Edmund Freibauer das Land Niederösterreich maßgeblich mitgeprägt. Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten in diesen Stunden seiner Familie. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, Karl Nehammer, zum Ableben von Edmund Freibauer.



„Edmund Freibauer hat gezeigt, was es heißt, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und sich für seine Mitmenschen einzusetzen. Nicht viele können behaupten, auf so eine lange und erfolgreiche Laufbahn zurückzublicken. Als Präsident des niederösterreichischen Landtags war Freibauer über Parteigrenzen hinweg hoch angesehen. Die Volkspartei gedenkt in tief empfundener Trauer und Dankbarkeit und spricht der Familie und den Freunden von Edmund Freibauer ihr Beileid aus“, so Christian Stocker, Generalsekretär der Volkspartei, abschließend.

