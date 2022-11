Staatssekretärin Mayer zum Tod von Christiane Hörbiger

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Ein Solitär der deutschsprachigen Theater- und Filmbranche“

Wien (OTS) - „Christiane Hörbiger war ein Solitär der deutschsprachigen Theater- und Filmbranche. Sie war eine solch beständige, eindrucksvolle Erscheinung und in so hohem Maße präsent, dass die Nachricht über ihren Tod fast unwirklich erscheint. Der deutschsprachige Fernsehfilm ohne Christiane Hörbiger ist eigentlich unvorstellbar. Mit ihr verlieren wir alle ein Stück österreichischer Identität“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zu ihrem Tod. „Mit ihrer hohen Schauspielkunst und ihrem unvergleichlichen Charme hat sie auch international große Erfolge gefeiert und unsere Kunst- und Kulturnation weit über die heimischen Landesgrenzen hinweg zum Strahlen gebracht. Sie wird sehr fehlen. Meine Anteilnahme gilt ihrer Familie, ihren Freunden und ihren zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten.“

