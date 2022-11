Großbauer: Tiefe Trauer um Christiane Hörbiger

ÖVP-Kultursprecherin zum Ableben der großen österreichischen Schauspielerin

Wien (OTS) - Mit großer Trauer und Bestürzung reagiert ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer auf die Nachricht vom Ableben der großen österreichischen Künstlerin Christiane Hörbiger. "Mit ihr geht eine Ära zu Ende. Sie hat uns gezeigt, was Schauspielkunst bedeutet und vermag. Sie hat uns mitgenommen in die Schicksale der Charaktere, die sie verkörpert hat. Mehr noch, die sie gelebt hat. So eine wie sie gibt es nur ein Mal", so Großbauer heute, Mittwoch.

Christiane Hörbiger sei so etwas wie der kulturelle Schatz des Landes gewesen, fuhr Großbauer fort. "Mit ihr konnten wir im Theater, im Kino, im Fernsehen so viele Jahrzehnte lang lachen, weinen, staunen, bangen, leben und lieben. Ihre Stimme alleine, ihre Art zu lachen, ihre Gestik und Mimik, all das hat sie unverwechselbar und unvergesslich gemacht. Die großen Klassiker, die modernen Stücke, die vielen Filme – sie wurden erst durch ihre Schauspielkunst und Präsenz zum Leben erweckt. Danke, Christiane Hörbiger, für Deine Kunst, mit der Du die Kultur unseres Landes bereichert und unsere Herzen berührt hast. Nun gilt unser Mitgefühl der Familie der Verstorbenen." (Schluss)

