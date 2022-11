Der ORF Burgenland im Advent

Eisenstadt (OTS) - In der Vorweihnachtszeit präsentiert der ORF Burgenland ein stimmungsvolles und umfangreiches Programm. Am 1. Dezember 2022 starten die Adventkalender in "Burgenland heute" und im Programm von Radio Burgenland. Auch das beliebte Gewinnspiel "Der Radio Burgenland Weihnachtseinkauf" gibt es wieder, genau so wie die Aktion "Christbaum unterwegs" mit ORF Burgenland-Moderator Thomas May. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die LICHT INS DUNKEL-Sendungen am 23. und 24. Dezember 2022 auf ORF 2/B.

50 Jahre LICHT INS DUNKEL - Der Adventkalender in "Burgenland heute"

Der traditionelle Adventkalender in "Burgenland heute" steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. Pünktlich vor Beginn der Sendung um 19.00 Uhr gibt es Schmankerl aus dem Archiv zu sehen. Elisabeth Pauer-Gerbavsits hat, anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums, Höhepunkte aus den LICHT INS DUNKEL-Sendungen der vergangenen Jahrzehnte herausgesucht. Mit dabei sind Stücke von Elisabeth Kulman mit dem Haydn-Quartett (2005), der Hausmusik Kenyeri (2001), der Bauernkapelle St. Georgen (1988) oder des verstorbenen Eisenstädter Schauspielers und Musikers Christian Pogats (1997).

So klingt Weihnachten - Der Adventkalender der Austropop-Stars

Auch auf Radio Burgenland stimmt der klingende Adventkalender auf Weihnachten ein, der in diesem Jahr von vielen Austropop-Stars gestaltet wurde. Stars wie Waterloo, Chris Steger, Die Seer, Bilgeri, Monika Ballwein oder Die Mayerin haben sich Weihnachtslieder ausgesucht, die sie täglich in "Guten Morgen Burgenland" präsentieren werden.

Auch burgenland.ORF.at und die Social Media-Kanäle des ORF Burgenland werden die beiden Adventkalender begleiten.

Der "Radio Burgenland Weihnachtseinkauf" und "Christbaum unterwegs"

Ab Donnerstag, dem 1. Dezember 2022, kann das Publikum von Radio Burgenland wieder täglich 100 Euro zum Weihnachtseinkauf gewinnen. Täglich wird bis 23. Dezember 2022 in "Guten Morgen Burgenland" eine Rechnung gezogen, die Hörerinnen und Hörer an den ORF Burgenland einsenden. Partner dieser Aktion ist – wie in den Jahren zuvor – die Wirtschaftskammer Burgenland.

Einsendungen der Rechnungen des burgenländischen Handels entweder per Mail oder per Post an: ORF Burgenland, Kennwort: "Radio Burgenland Weihnachtseinkauf", Buchgraben 51, 7000 Eisenstadt oder weihnachtseinkauf @ orf.at.

Bei der Programmaktion "Christbaum unterwegs" verschenkt Radio Burgenland täglich einen Christbaum. Thomas May ist wieder im Burgenland unterwegs, um Menschen zu überraschen – sei es der hilfreiche Nachbar, die Bewohnerinnen und Bewohner eines Altenwohnheims oder die Kinder eines burgenländischen Kindergartens.

LICHT INS DUNKEL am 23. und 24. Dezember 2022 im ORF Burgenland

Weihnachten steht auch in diesem Jahr im Zeichen von "Licht ins Dunkel". Die Einstimmung dazu gibt es bereits am 23. Dezember 2022, von 18.30 bis 19.00 Uhr in ORF 2/B. Am Heiligen Abend gibt es in ORF 2/B drei Stunden regionales Programm: Von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr führt LICHT INS DUNKEL-Moderatorin Patricia Schuller durch die Sendung.

