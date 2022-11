Thank Fulbright – Thanksgiving: Zum fünften Mal feiert Fulbright Austria voller Dankbarkeit und Gastfreundschaft

Wien (OTS) - Am Abend des 29. Novembers — am „Giving Tuesday“— zelebriert Fulbright Austria gemeinsam mit mehr als 70 Programmteilnehmer/innen, Alumnae und Alumni sowie institutionellen Partnern die traditionellen „Thank Fulbright – Thanksgiving“-Feierlichkeiten im Waldviertlerhof in Wien. Die Fundraisingaktion stand ganz im Zeichen der Dankbarkeit und Gastfreundschaft.

Seit mehr als 70 Jahren sendet Fulbright Austria Studierende, Forschende, Lehrende, Künstler/innen, Spezialist/inn/en und Fremdsprachenassistent/inn/en über den Atlantik, wo sie im Sinne der Fulbright-Vision als kulturelle Botschafter/innen wirken. So schlägt Fulbright Austria Brücken über den „großen Teich“ und bringt Österreich und USA immer näher zusammen. Die Gastfreundschaft, welche die Programmteilnehmer/innen in beiden Ländern erfahren, wirkt weit nach der Heimkehr weiter. Jedes Jahr erinnern sich unsere Alumnae und Alumni mit Freude und Dankbarkeit an diese wertvolle und lebensverändernde Erfahrung. Selbst Programmteilnehmer/innen der ersten Generation lassen sich die „Thank Fulbright – Thanksgiving“-Feierlichkeiten nicht nehmen.

„Es ist berührend, wie viele unserer Alumnae und Alumni noch Jahrzehnte nach ihrer Heimkehr von den persönlichen Erfahrungen im Rahmen ihres Fulbright-Aufenthalts schwärmen. Für viele ist es ein inniges Anliegen diese Erfahrung auch der nächsten Generation zu ermöglichen“, bekräftigt Executive Director Hermann Agis.

Im Sinne der Gastfreundschaft wurden die erfolgreichen Feierlichkeiten vor Ort durch virtuelle Feierlichkeiten auf Fulbright Austrias Social-Media-Kanälen ergänzt, um Programmteilnehmer/inne/n auch außerhalb von Österreich die Möglichkeit zu bieten, als Teil der Gemeinschaft Danke zu sagen und mitzufeiern. US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy, Bundesminister Martin Polaschek, Executive Direktor Hermann Agis und Mitglieder des Fulbright Austria Boards richteten ihre Thanksgiving-Botschaften an die Gemeinschaft. Ergänzt wurden diese Botschaften durch künstlerische und kulinarische Beiträge von Alumnae und -Alumni.

Fulbright Austria ist dankbar für die wertvolle Unterstützung, die österreichische und US-amerikanische Alumnae und Alumni in diesem Jahr durch Spenden geleistet haben. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt diese Initiative zur Stärkung des Programms, indem jede Spende mit „Matching Funds“ bis zu € 150.000 verdoppelt wird.

Mit der diesjährigen gelungenen „Thank Fulbright – Thanksgiving“-Feierlichkeit hat sich Fulbright Austria bei der Fulbright Austria Gemeinschaft für die anhaltende Unterstützung bedankt. Jede einzelne Spende ermöglicht es, unseren Bright Minds, ihr Licht noch heller strahlen zu lassen. Für alle, die sich unseren Alumnae und Alumni anschließen und Fulbright Austrias Vision unterstützen wollen, bietet Fulbright Austria viele Möglichkeiten, um ihren Beitrag zu leisten. Mehr dazu erfahren Sie auf https://www.fulbright.at

Über die Geschichte von Fulbright Austria

Die österreichische Fulbright-Kommission besteht seit 1950 als Teil eines weltweiten Netzwerks von Fulbright-Programmen. Seit 1951 studieren, lehren und forschen durch die prestigeträchtigen Fulbright-Stipendien, aufstrebende österreichische und US-amerikanische Studierende, sowie Wissenschafter/innen aus verschiedenen Fachrichtungen im jeweiligen Partnerland. Die Betreuung der US-amerikanischen Teilnehmer/innen am Fremdsprachenassistenzprogramm des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) organisiert Fulbright seit 1962. Weiters dient Fulbright Austria als EducationUSA-Beratungscenter und ist erste Anlaufstelle für Fragen aller Art in den Themenbereichen (Hoch-)Schulbildung und Studium in den USA.

Das Programm wird durch jährliche Beiträge der österreichischen und US-amerikanischen Regierung finanziert und durch Drittmittel aus einer Reihe von institutionellen Partnerschaften und privaten Spenden ergänzt.

Nähere Informationen für Interessenten/innen: https://www.fulbright.at



Schließen Sie sich unseren Alumni und Alumae an und unterstützen Sie mit Ihrer Spende die nächsten Generationen an Bright Minds. Austrian-American Educational Commission (Fulbright Austria), IBAN: AT56 12000 10019571388, BIC: BKAUATWW

