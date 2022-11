Jugend Eine Welt: Aktuelle Krisen haben Einfluss auf Spenden für Globalen Süden

Aktuell mehr Spenden für Nothilfe, weniger Spenden für Entwicklungszusammenarbeit | Heiserer: „Auf unserer EINEN Welt benötigen alle Menschen unsere Unterstützung.“

Wien (OTS) - „ Im Vergleich zu den letzten Jahren beobachteten wir in den vergangenen Monaten einen Trendwechsel: Spenden für längerfristige Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit gehen zurück. Spenden für humanitäre Hilfe im Zuge von Krieg bzw. Umweltkatastrophen nehmen zu. Wichtige Vorhaben im Globalen Süden, wie zum Beispiel Schul- und Ausbildungsprojekte oder Initiativen zur Frauenförderung, bleiben somit leider auf der Strecke “, berichtet Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt, im Zuge einer Pressekonferenz des Fundraising Verband Austria. Der Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen präsentierte heute den Spendenbericht 2022, mit einer Prognose für das laufende Spendenjahr. 2022 werden insgesamt voraussichtlich 900 Mio. Euro dabei helfen, Not zu lindern. Allerdings verzeichnen insbesondere Organisationen aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, wie auch die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, aufgrund der Rekordteuerung seit Monaten Rückgänge für längerfristige Bildungs-, Berufsausbildungs- und Sozialprogramme im Globalen Süden.

Besorgt über aktuelle Entwicklung

„ Mir blutet das Herz, wenn langjährige Spenderinnen und Spender ihren Dauerauftrag für ein Schul- bzw. Bildungsprojekt im Globalen Süden stornieren, mit dem Argument, von Krisen betroffene Menschen brauchen ihre Spende jetzt dringender “, zeigt sich Heiserer besorgt über die aktuelle Entwicklung. Während vor allem die Zwecke Tiere und Umwelt, aber auch Soziales und Kinder deutliche Zuwächse verzeichneten, trat die Internationale Hilfe in den Hintergrund. Vereine der Entwicklungszusammenarbeit verloren gegenüber 2020 rund 8,5 Mio. Euro (-5%).

Laut dem Geschäftsführer von Jugend Eine Welt brauche nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere Bildung und Ausbildung, keine punktuelle Hilfe, sondern eine langfristige Partnerschaft, um nachhaltigen Erfolg zu garantieren. „Unsere Projekte leben von Verlässlichkeit der Partnerbeziehung. Nur so ist eine Planbarkeit für längerfristiges Engagement möglich. Ist diese Planbarkeit nicht gegeben, können wir auch keine Zusagen an unsere Projektpartner geben. Aufgrund zahlreicher Spenden-Umschichtungen aus dem Globalen Süden Richtung Ukraine bekommen wir aktuell weniger Mittel für wichtige Projekte, wie zum Beispiel eine dringend benötigte „Familien-Klinik“ in Ghana oder ein „Child Protection Center“ in Nigeria. Die Verwirklichung dieser Anliegen braucht somit mehr Zeit sowie mehr Geldmittel und nimmt den Menschen vor Ort Zuversicht.“

Unternehmensspenden zu 100 Prozent absetzbar

Erfreut zeigt sich Heiserer über die Spendenbereitschaft für die Ukraine. Jugend Eine Welt leistet seit Ausbruch des Krieges Ende Februar 2022 wichtige Nothilfe für Geflüchtete in der Ukraine, aber auch in den Nachbarstaaten Slowakei, Polen, Rumänien und der Republik Moldau. „Wir stehen aktuell bei über 2 Mio. Euro. Dank der Förderung der öffentlichen Hand, aber auch dank unserer Spender und Fördergeber, können wir, gemeinsam mit unseren langjährigen, verlässlichen Projektpartnern vor Ort, dort helfen, wo die Hilfe dringend benötigt wird“, erklärt Heiserer, der im Zuge dessen auch auf die 100-prozentige Absetzbarkeit von Unternehmensspenden für die Ukraine verweist. Diese Möglichkeit führte bei Jugend Eine Welt zu der bislang höchsten Unternehmensspende zur Unterstützung von vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen. „Viele Unternehmen wissen über die Möglichkeit der 100-prozentigen Absetzbarkeit leider noch gar nicht Bescheid. Das ist ein kleiner Wermutstropfen“, so Heiserer weiter.

Dank an Spenderinnen und Spender

Der Geschäftsführer von Jugend Eine Welt betont, dass die Verdoppelung der Spendengelder seitens der Bundesregierung – wie aktuell für Spenden im Zuge von „Nachbar in Not“ – generell für Projekte und Programme in der Entwicklungszusammenarbeit wünschenswert wäre, da damit die Motivation der GeberInnen und Geber langfristig gesteigert werden könne. Abschließend bedankt sich Heiserer bei den SpenderInnen und Spendern. „Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Bitte bleiben Sie uns verbunden und helfen Sie uns weiterhin mit Ihrer Spende. Damit wichtige Projekte im Globalen Süden, aber auch aktuell in der Ukraine, umgesetzt werden können.“

25 Jahre Jugend Eine Welt

Die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt setzt sich unter dem Leitgedanken „Bildung überwindet Armut“ seit ihrer Gründung vor 25 Jahren weltweit für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Schulen, Berufsausbildungseinrichtungen, Sozialzentren und Straßenkinder-Programme in Asien, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Osteuropa werden etwa unterstützt. Wie auch Projekte zur Armutsbekämpfung und dem Empowerment benachteiligter Gruppen. Dabei wird vor allem mit langjährigen und bewährten ProjektpartnerInnen aus dem weltweiten Don Bosco-Netzwerk zusammengearbeitet. Zudem leistet Jugend Eine Welt nach (Natur-)-Katastrophen oder bei kriegerischen Konflikten humanitäre Nothilfe, wie aktuell im Ukraine-Krieg. Jugend Eine Welt gehört unter anderem zu jenen zehn bei der ADA (Austrian Development Agency) akkreditierten österreichischen Hilfsorganisationen, die mit den öffentlichen Förderungen humanitäre Hilfe jeweils vor Ort tatsächlich umsetzen.

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden-ist-helfen/jetzt-spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!



