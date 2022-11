Staatspreis PR: Die Finalisten steht fest!

// Neuer Einreichrekord: 104 Projekte // Ehrung der finalen Preisträger:innen erfolgt bei #PRGala am 22.2.2023 //

Die hohe Zahl an eingereichten Projekten beweist einmal mehr, wie stark sich unser Berufsfeld verbreitet hat. Die Wichtigkeit dieser Verbreiterung ist ein wesentlicher Output des aktuellen PRVA-Transformationsprozesses. Wir legen nun zum Beispiel großen Wert auf Diversität bei der Auswahl der Jurymitglieder. Und das wird wiederum von der Kommunikationsbranche mit mehr Einreichungen goutiert.“ Karin Wiesinger, PRVA Präsidentin

Wien (OTS) - 104 Einreichungen gingen bis 15. Oktober 2022 um 23:59 Uhr beim Public Relations Verband Austria (PRVA) ein. Nach Ende der Einreichfrist startete die Arbeit der Expertenjury unter Vorsitz von PRVA-Präsidentin Karin Wiesinger. Das 21-köpfige Gremium sichtete in den vergangenen Wochen die eingereichten Projekte. Bei der Jurysitzung am 25. November einigten sich die Kommunikationsexpertinnen und -experten – darunter Grayling-Unit Director Moritz Arnold, UNIQUE Relations-Geschäftsführerin Anna Kalina und Ikea Österreich-Country Communication Managerin Elisabeth Dal-Bianco – auf die Shortlist und somit auf die drei bzw. vier Finalist:innen in den fünf Staatspreis-Kategorien bzw. in der Sonderkategorie „Digitalisierung“.

PRVA-Präsidentin und Jury-Vorsitzende Karin Wiesinger freut sich über den Einreichrekord und sagt: „Die hohe Zahl an eingereichten Projekten beweist einmal mehr, wie stark sich unser Berufsfeld verbreitet hat. Die Wichtigkeit dieser Verbreiterung ist ein wesentlicher Output des aktuellen PRVA-Transformationsprozesses. Wir legen nun zum Beispiel großen Wert auf Diversität bei der Auswahl der Jurymitglieder. Und das wird wiederum von der Kommunikationsbranche mit mehr Einreichungen goutiert.“

Bekanntgabe der Preisträger:innen bei #PRGala

Die Spannung bleibt aufrecht: Alle, die wissen wollen, wer ganz oben auf dem Treppchen in den fünf Kategorien landen und Digitalisierungschampion wird – und vor allem, wer die neue Staatspreistägerin bzw. der neue Staatspreisträger ist, müssen sich noch ein bisschen gedulden. Die Bekanntgabe erfolgt gemeinsam mit der Veröffentlichung der Gewinner:innen des „Austrian Young PR Award“ bei der #PRGala am Mittwoch, den 22. Februar 2023, ab 18 Uhr im Großen Festsaal der Industriellenvereinigung.

Zur Förderung professioneller, verantwortungsvoller und nachhaltiger Öffentlichkeitsarbeit verleiht das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zum 39. Mal den Staatspreis Public Relations. Für die Ausrichtung und Organisation des Staatspreises zeichnet der Public Relations Verband Austria (PRVA) verantwortlich.



Die Finalist:innen 2022*:

Kategorie „Corporate PR”

Enttabuisierung Bestatter: Vom Tabuthema zum viralen TikTok-Hit // PR-Träger:in: Bestattung Himmelblau // Externe Berater:innen: k-digital

#GeheimGEHALTen: Awareness-Kampagne für mehr Gehaltstransparenz // PR-Träger:in: kununu GmbH // Externe Berater:innen: Ketchum GmbH

„WIRTSCHAFT FÜR MORGEN #schaffenwir – Eine Initiative zur Stärkung von Klima- und Umweltschutz // PR-Träger:in: Wirtschaftskammer Österreich // Externe Berater:innen: -

Kategorie „CSR, Diversity und Inclusion“

„Gut, und selbst?“-Initiative // PR-Träger:in: „Gut, und selbst?“-Initiative, PR Team: Mira Lobnig (Lead), Ines Strohmayer, Antonia Pettauer // Externe Berater:innen: -

#KeinPlatzFürHate // PR-Träger:in: Land Steiermark // Externe Berater:innen: Visionistas GmbH

Still-In: Ich still', wo ich will // PR-Träger:in: MAM Babyartikel // Externe Berater:innen: Himmelhoch Text, PR & Event

Kategorie „Interne PR und Employer Branding“

WeShare by Erste Group: Von der Mitarbeiter:in zur Miteigentümer:in // PR-Träger:in: Erste Group Bank AG // Externe Berater:innen: papabogner gmbh; agentur audiovisuell; SEVEN Film- und Postproduction

Next-Level Lehre // PR-Träger:in: ÖBB-Infrastruktur AG // Externe Berater:innen: ÖBB-Werbung GmbH; Papabogner GmbH; PPMNEXT Film GmbH; Mediacom GmbH

OHNE UNS LÄUFT NIX! Die neue Arbeitgebermarke der Wiener Netze // PR-Träger:in: Wiener Netze GmbH // Externe Berater:innen: identifire; UniqueFessler Werbeagentur GmbH

Kategorie „Produkt- und Service-PR“

Zukunft der Mobilität: Gebrüder Weiss begleitet Mars Analog Mission als offizieller Logistikpartner // PR-Träger:in: Gebrüder Weiss // Externe Berater:innen: -

#schambefreit mit Gillette Venus & Satin Care // PR-Träger:in: Procter & Gamble Austria GmbH // Externe Berater:innen: Ketchum GmbH

Eh kloar! So schreiben wir bei den Wiener Netzen // PR-Träger:in: Wiener Netze GmbH // Externe Berater:innen: Schreibagentur e.U., Claudia Riedmann

Kategorie „PR-Spezialprojekte und Innovationen“

Der Podcast der Anne Frank // PR-Träger:in: buero butter und Ina Lins // Externe Berater:innen: wild; Studio Wunderbar; Anne Hofmann; conevo; influence vision; Anne Frank Fonds; Vielseitig kommuniziert; Klasse für Ideen

Der Ötscher ruft // PR-Träger:in: ecoplus Alpin GmbH // Externe Berater:innen: Visionistas GmbH

LOOKAUT // PR-Träger:in: Wirtschaftskammer Österreich // Externe Berater:innen: -



Sonderpreis „Digitalisierung“*:

Folgende Projekte befinden sich in der Finalrunde für den Digitalisierungschampion

#KeinPlatzFürHate // PR-Träger:in: Land Steiermark // Externe Berater:innen: Visionistas GmbH

Der Podcast der Anne Frank // PR-Träger:in: buero butter und Ina Lins // Externe Berater:innen: wild; Studio Wunderbar; Anne Hofmann; conevo; influence vision; Anne Frank Fonds; Vielseitig kommuniziert; Klasse für Ideen

Der Ötscher ruft // PR-Träger:in: ecoplus Alpin GmbH // Externe Berater:innen: Visionistas GmbH

LOOKAUT // PR-Träger:in: Wirtschaftskammer Österreich // Externe Berater:innen: -

Finalist:innen zum Austrian Young PR-Award 2022**:

Erstellung eines PR-Konzepts für die „ZIRP Insects GmbH“

In der Pyramide ZIRPt's! // Eingereicht von Natascha Händler

Creating a Buzz for ZIRP // Eingereicht von Katharina Spitzer und Tobias Hofstätter

Mit #ZIRPisstGeil werden Insekten zum Alltagssnack // Eingereicht von Julia Herrmann und Jan Hofmann



Die Jury**:

Moritz Arnold (Unit Director / Grayling Austria)

Nicole Berkmann (Leiterin Konzern PR / Spar Österreich)

Elisabeth Dal-Bianco (Country Communication Manager / Ikea Austria)

Martin Distl (Managing Director [m]STUDIO Austria; vertreten am 25.11. durch Sandra Rindler)

Nikola Donig (Director Communications / Vier Pfoten Austria)

Klemens Ganner (Geschäftsführer / APA DeFacto)

Stefan Grampelhuber (PRVA-Generalsekretär)

Eva Hubacek (Junior Consultant, Ecker & Partner)

Maresa Hoffmann (Head of Group Communications & Public Affairs / Zumtobel Group)

Anna Kalina (Managing Director / UNIQUE Relations)

Answer Lang (Abteilungsleiter Kommunikation / Arbeiterkammer Wien)

Christina Kahlert (Delegierte des Bundesverbandes der Deutschen PR Gesellschaft)

Daniela Knieling (Geschäftsführerin / respACT)

Markus Nutz (Geschäftsführer / SPiNNWERK)

Julia Pleschke (Geschäftsführerin / Agentur „smoonr“)

Claudia Riedmann (Gründerin und Leiterin / Schreibagentur e.U.)

Marie-Francoise Ruesch (Delegierte des Vorstandes von Zürcher PR-Gesellschaft)

Wolfgang Schneider (Ministeriumssprecher / Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, vertreten am 25.11. durch Alexandra Perl)

Peter Steinberger (Ratsmitglied / PR-Ethik-Rat)

Eva Weissenberger (Leiterin des Data & Media Center der WKÖ)

Karin Wiesinger (PRVA-Präsidentin, Juryvorsitzende)

Zusätzlich für die Verleihung des Young PR Awards:

Thomas Bibaritsch (Co-Founder und CSO/CFO / ZIRP)

Stephanie Kerbel (Preisträgerin des Young PR Award 2021)

Moritz Lugmayr (Preisträger des Young PR Award 2021)

Christoph Thomann (Founder und CEO / ZIRP)

----



* Die hier vorgenommene Reihung ist nicht (!) die finale Platzierung, sondern erfolgt alphabetisch nach dem Anfangsbuchstaben des Namens des PR-Trägers.

** alphabetisch gereiht nach Familiennamen



Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grampelhuber, +43 (0)1 715 15 40-200, s.grampelhuber @ prva.at