Vorträge „Verkehr“ und „Wieden“ im Bezirksmuseum 15

Anmeldungen für 2.12. und für 9.12.: Telefon 0664/249 54 17

Wien (OTS) - Im Dezember finden im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) wiederum informative Vorträge statt. Am Freitag, 2. Dezember, ab 17.30 Uhr, setzt sich der Pädagoge, Volksbildner und Buchautor Karl Zellhofer in einem Referat mit der Thematik „Öffentlicher Verkehr im 15. Bezirk“ auseinander. Zellhofer umrahmt seine Erläuterungen (Devise: „Bahn – Tramway – Bus, einst und jetzt“) mit vielerlei Bildern. Der freiwillig aktive Bezirkshistoriker Philipp Maurer leitet das Bezirksmuseum Wieden und spricht am Freitag, 9. Dezember, ab 17.30 Uhr, in Rudolfsheim-Fünfhaus über die Geschichte des 4. Bezirkes. Von Politik und Kunst bis zur Gesundheit reichen Maurers Reminiszenzen. Der Fachmann spannt einen Wissensbogen von Adel, Bürgertum und Kunst bis zu Spitälern, Gotteshäusern und Mühlen. An beiden Abenden ist der Eintritt kostenlos. Die ehrenamtlich tätige Museumsleiterin, Brigitte Neichl, nimmt ab sofort Anmeldungen zu den Veranstaltungen an: Telefon 0664/249 54 17 bzw. E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.

Das Publikum soll die gültigen Corona-Vorgaben beachten. Ferner bittet die Museumsmannschaft aus Rudolfsheim-Fünfhaus die Zuhörer*innen um Verwendung eigener FFP2-Masken. Die Vortragsabende dauern bis 19.00 Uhr. Nach den Erklärungen beantworten die Referenten Fragen der Gäste. Spenden der Besucher*innen sind stets willkommen. Infos im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

