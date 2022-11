IV schreibt MINT-Stipendium für High-Potentials aus der Ukraine aus

Vergabe von 3 Exzellenzstipendien für MINT-Studierende an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen– Bewerbungsfrist bis 09.01.2023

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung hat drei mit jeweils EUR 5.500 dotierte Stipendien ins Leben gerufen, um vom Krieg vertriebene High-Potentials aus der Ukraine bei ihrem MINT- (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) Studium an einer österreichischen Hochschule zu unterstützen. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer freut sich, „dass durch das Stipendium junge MINT-Talente gefördert und finanziell bei ihrem Studium in Österreich unterstützt werden können“.

Bewerben können sich sowohl ordentliche Studierende eines MINT-Bachelor- oder Masterstudiums an einer Universität oder Fachhochschule als auch außerordentliche Studierende, die sich auf ein solches Studium im Rahmen eines Vorstudienlehrgangs vorbereiten, das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und bereits exzellente Ergebnisse bei Wissenschaftswettbewerben in der Ukraine erzielt haben.

In der Ukraine ist die Begabungsförderung traditionell fester Bestandteil des Bildungssystems. Im Rahmen des Stipendiums soll auch der Transfer von Kompetenzen im Bereich der Begabungsförderung vom ukrainischen in das österreichische Bildungssystem ermöglicht werden. Zu diesem Zweck werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten eigene Workshops gestalten, um wissenschaftlich interessierte, begabte Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II in MINT-Fächern zu fördern.

Die Vergabe des IV-MINT-Stipendiums für High-Potentials aus der Ukraine erfolgt Mitte Februar 2023, auf Basis einer schriftlichen Bewerbung, eines Interviews und auf Empfehlung einer Jury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Industriellenvereinigung und der Universität Wien.



Nähere Informationen finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Marlena Mayer

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2315

marlena.mayer @ iv.at

https://www.iv.at/medien