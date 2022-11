Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Merry Mixmas“ in Amstetten bis „A Winter Romance“ in Staatz

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 30. November, präsentiert die Formation Insieme ab 19.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten ihre neue Show „Merry MixMas“ mit traditionellen, klassischen und internationalen Weihnachtsliedern von „White Christmas“ bis „Feliz Navidad“. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- und Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601-454 und https://avb.amstetten.at.

Morgen, Donnerstag, 1. Dezember, verleihen die polnische Pianistin Hania Rani und die Cellistin Dobrawa Czocher ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten klassischer Musik ein zeitgemäßes Klangprofil. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In das VAZ St. Pölten wiederum führt morgen, Donnerstag, 1. Dezember, „Die letzte Tour“ von Gert Steinbäcker, dem ersten S von STS, samt Band. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 1. Dezember, steht ab 19.30 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden „Die Weihnachtsgans“, ein heiterer Musiktheaterabend rund um Weihnachten mit Christine und Camillo dell’ Antonio sowie dem Klavier-Trio Rainer Sulzgruber, auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Morgen, Donnerstag, 1. Dezember, gastieren auch Die Vierkanter mit ihrem neuen A-capella-Kabarett „BLACKOUTsch!“ im Haus der Regionen in Krems/Stein. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

„Weihnachten ver-i-ndert“ wird am Freitag, 2. Dezember, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf, wenn Ramesh Nair ab 19.30 Uhr in seinem Weihnachtsmusikkabarett-Programm bekannte Lieder in neuem Kleid präsentiert. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Unter dem Motto „Unbeschreibliche Leichtigkeit“ bringen das Wiener Kammerorchester unter Emmanuel Tjeknavorian und die Solistin Clara-Jumi Kang an der Violine am Freitag, 2. Dezember, ab 19.30 Uhr und am Samstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr im Festsaal von Schloss Walpersdorf Joseph Haydns Symphonie in B-Dur Hob I:77, Ludwig van Beethovens Violinromanzen op. 40 und op. 50 sowie die Polonaise für Violine und Orchester bzw. die Symphonie Nr. 5 in B-Dur D 485 von Franz Schubert zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schloss-walpersdorf.at und www.schloss-walpersdorf.at.

„Der Einsamkeit zum Trotze“ gibt Sarah Lesch, Protagonistin der neuen deutschen Liedermacherszene, am Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr ein Konzert in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Musikkabarett, alte Schlager und Doppel-Conferencen bringt die „Very Happy Hour Vol. II“ von Lissi & Herrn Timpes am Samstag, 3. Dezember, ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im Festsaal Bisamberg steht am Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr mit „Die Stimme der Stimmlosen“ ein Porträt der argentinischen Sängerin Mercedes Sosa mit Paula Barembuem und Christian Bakanics Trio Infernal auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten bei den Musikfreunden Bisamberg unter 0699/17100723 und www.musikfreunde-bisamberg.at.

Ebenfalls am Samstag, 3. Dezember, sorgt beim Retzer Advent „drüber & drunter“ ab 14 Uhr Wein4tler Brass für weihnachtliche Stimmung am Hauptplatz und im Erlebniskeller, ehe ab 18 Uhr das Kammerorchester Retzer Land und die Orgelklasse der Musikschule Retz in der Rathauskapelle ein Adventkonzert gibt. Am Sonntag, 4. Dezember, folgen in der Rathauskapelle ab 13.30 Uhr ein Konzert des Jugendchors der Musikschule Retz und der Kunstschule Znaim, ab 15 Uhr ein Auftritt von Brass 7, einem Ensemble der Stadtkapelle Retz, und ab 17.30 Uhr traditionelle und moderne Weihnachtslieder der Musikgruppe Bauchgefühl aus dem Retzer Land. Ab 19 Uhr steht zudem ein Turmblasen des Bläserensembles der Stadtkapelle Retz auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02942/2700, e-mail erlebniskeller @ retzer-land.at und www.advent-in-retz.at.

Im Theater am Steg in Baden swingt am Samstag, 3. Dezember, ab 19.30 Uhr Zabine gemeinsam mit Dieter Stöffels Band Swing.at. Am Montag, 5. Dezember, nimmt dann Walter Reischer das Publikum in seiner Musiklounge „Schwingungen“ ab 19 Uhr unter dem Motto „Über das Singen – Chorliteratur einst und jetzt“ mit auf eine Reise in die vielfältige Welt der historischen und modernen Chorliteratur. Am Dienstag, 6. Dezember, bringen zudem Simon Plötzeneder und das Markus Geiselhart Quintett mit ihrem Jazz Café Project ab 19.30 Uhr „The Music of Clark Terry and Bob Brookmeyer“ zu Gehör (Eintritt: freie Spende). Nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Congress Casino Baden hingegen heißt es am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr „Mit Musik in den Advent“: Gestaltet wird das vorweihnachtliche Festkonzert von Martha Hirschmann, Kerstin Grotrian, Franz Leitner, Martin Ivanov, August Breininger, Pavel Singer, Herbert Fischerauer, dem Perstl-Viergesang und dem Jugendchor der Volksoper Wien. Der Reinerlös der Benefizveranstaltung kommt der sozial-karitativen Institution „Kunst auf Rädern“ zugute; nähere Informationen und Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at.

„Harmoniemusik zum Advent. Bläsermusik aus Barock und Klassik auf historischen Instrumenten“ beschließt am Sonntag, 4. Dezember, den diesjährigen Konzertreigen der „Haydnregion Niederösterreich“. Ab 18 Uhr bringt dabei das Bläserensemble des Originalklangorchesters Barucco unter der Leitung von Andreas Helm im Schloss Rohrau Joseph Haydns „Feldparthie“ Hob. II, Michael Haydns Divertimento in D-Dur P. 95 MH 418, Georg Philipp Telemanns Ouvertüre „La Joye“ TWV 55:F5 sowie Choräle aus Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ BWV 248 zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten bei der „Haydnregion Niederösterreich“ unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Der „Advent im Stift Klosterneuburg“ wiederum bringt am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr im Augustinussaal unter dem Titel „Barocke Weihnacht“ Kammermusik in Trio-Besetzung sowie ab 16.30 Uhr in der Sebastianikapelle das Benefizkonzert „Baby, its cold outside” mit Anita Eberwein. Nähere Informationen und Karten unter 02243/411-212, e-mail tours @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at.

„Lux aurumque" nennt der Chor con cor sein Adventkonzert am Sonntag, 4. Dezember, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche Kettlasbrunn, bei dem die Sängerinnen und Sänger von Judith Schiller an der Harfe begleitet werden. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter www.chorconcor.at.

Einen sakralen Rahmen bietet auch der Wiener Neustädter Dom am Sonntag, 4. Dezember, ab 19 Uhr für The Christmas Gospel und Klassiker des Genres von „Oh Happy Day“ über „Amazing Grace“ bis „When the Saints“. Nähere Informationen und Karten u. a. bei Ö-Ticket unter 01/96096 und www.oeticket.com.

Im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt wiederum widmet sich das Trio Amabile - Elisabeth Pratscher (Sopran), Daniela Wanzenböck (Klarinette) und Martina Haselgruber (Klavier) – am Sonntag, 4. Dezember, ab 11 Uhr ausschließlich Werken von Komponistinnen. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at.

Schließlich ist am Dienstag, 6. Dezember, ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz das Musical-Konzert „A Winter Romance“ angesetzt. Zu Gehör gebracht werden die Evergreens, All-Time-Classics und Weihnachtslieder von Elisabeth Sikora, Previn Moore, Tomaš Küfhaber und Lukáš Zufánek. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse