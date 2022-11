NEOS zum Welt-AIDS-Tag: Wir müssen Prävention und Aufklärung stärken

Fiedler: „Durch intensive Aufklärungsarbeit und niederschwellige HIV-Tests können wir Vorurteile abbauen und Betroffene rascher mit den nötigen Therapien versorgen.“

Wien (OTS) - Anlässlich des Welt-AIDS-Tags am 1. Dezember betont NEOS-Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler die Wichtigkeit von Präventionsmaßnahmen und einer intensiven Aufklärungsarbeit rund um das Thema AIDS und HIV. „Dank moderner medikamentöser Therapien haben HIV-positive Menschen, deren Infektion rechtzeitig diagnostiziert und behandelt wird, heute in etwa die gleiche Lebenserwartung wie alle anderen auch. Unser Ziel muss aber sein, dass die Zahl der Neuansteckungen zurückgeht, denn die ist in Österreich immer noch zu hoch. Deshalb ist es so wichtig, die Aufklärungsarbeit nicht zu vernachlässigen. AIDS-Hilfen und andere Beratungsstellen leisten hier einen wichtigen Beitrag, indem sie anonym und kostenlos Tests und Beratung zur Verfügung stellen.“

Dieses Angebot müsse man stärken und weiter ausbauen, so Fiedler. Denn „nach wie vor erfährt fast die Hälfte der betroffenen Personen von ihrer HIV-Infektion erst in einem fortgeschrittenen Stadium. Über den eigenen HIV-Status Bescheid zu wissen, kann immer noch über Leben oder Tod entscheiden. Ein möglichst niederschwelliger Zugang zu Tests ist daher essenziell.“ Entscheidend sei zudem, durch die entsprechende Aufklärung die Vorurteile gegenüber Menschen abzubauen, die mit HIV oder AIDS leben. „Wir müssen uns dafür stark machen, dass niemand mehr aufgrund seiner Erkrankung diskriminiert wird.“

