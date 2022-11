Verein FREI.Spiel liefert großartige Unterstützung für ukrainische Schüler*innen an Wiens Schulstandorten

Wien (OTS) - Vizebürgermeister Wiederkehr: „FREI.Spiel kombiniert auf großartige Art und Weise zwei wesentliche Aspekte unserer Gesellschaft: Freiwilligenarbeit und die Integration von ukrainischen Kindern in unser Schulsystem.“

FREI.Spiel vermittelt Freiwillige (FREI.Spieler*innen) an Schulen und Horten, wo sie Kindern, die von zu Hause diese Hilfe nicht bekommen können, Lernunterstützung bieten und deren Vertrauens- und Bezugspersonen sind. FREI.Spieler*innen gehen regelmäßig nachmittags in Horte oder vormittags in Schulen, wo sie unter Anleitung der und in enger Zusammenarbeit mit den Pädagog*innen/Lehrer*innen, nach einem eigens entwickelten Pädagogischen Konzept, mit Kindern, lernen, sprechen, spielen und lachen, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Mit ihrem Engagement können die Freiwilligen Potenziale wachrütteln und Talente fördern. Sie können Kinder nach Niederlagen ermutigen, sie darin bestärken weiterzumachen, und ihnen so zu Erfolgen verhelfen. Die erweiterte Unterstützung ermöglicht Lernförderung, fördert soziale Kompetenz, Selbstvertrauen und Lebensfreude. Das schafft gerechtere Voraussetzungen für Lern- und Berufserfolge in der Zukunft.



Erreicht werden Kinder, die zusätzliche Unterstützung brauchen, um faire Bildungschancen zu erhalten. Zumeist sind es Kinder mit sozioökonomisch benachteiligter Herkunft, Migrationshintergrund und nicht deutscher Muttersprache. Für die Eltern bedeutet die Unterstützung weder einen zusätzlichen finanziellen noch organisatorischen Aufwand! Auch für die Bildungseinrichtungen ist das Angebot unentgeltlich.

Auf Qualität wird großen Wert gelegt. FREI.Spiel wählt die Freiwilligen sorgfältig aus und vermittelt sie, bietet ihnen laufend Weiterbildung, Workshops und Supervision an, versichert und begleitet sie pädagogisch und psychologisch durch das ganze Schuljahr. Das freiwillige Engagement ist auch für die FREI.Spieler*innen bereichernd und erfüllend und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Zufriedenheit, die in den Befragungen und Gesprächen mit Schulleitungen, Pädagog*innen und Freiwilligen durchgängig zum Ausdruck kommt, bestätigt den Erfolg des FREI.Spiel-Konzepts.

Nach dem großen Erfolg, den das Projekt in den ersten Jahren nach der Gründung im Jahr 2013 in den Horten verzeichnen konnte, begann FREI.Spiel 2018 eine Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und setzt seitdem auch FREI.Spieler*innen in Volksschulen ein. 2021, nach über einem Jahr Corona-Pandemie, kamen die ersten Mittelschulen als Kooperationspartner hinzu, um den Kindern den Übergang aus der Volksschule durch zusätzliche Unterstützung von Freiwilligen zu erleichtern.

Mit Stand November 2022 kooperiert FREI.Spiel mit insgesamt 74 Bildungseinrichtungen, wovon 46 öffentliche Schulen in Wien sind. 116 FREI.Spieler*innen (80 in Schulen und 36 im Hort) unterstützen derzeit rund 1100 benachteiligte Kinder.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind zahlreiche schulpflichtige Kinder mit ihren Familien nach Österreich geflüchtet. Durch den raschen, hohen Schüler*innenzuwachs und zusätzliche Hürden wie Sprachbarriere und Fluchttrauma fällt vielen dieser Kinder das Ankommen in der Schule in Wien schwer. Inzwischen hat FREI.Spiel Kontakt zu 28 Bildungseinrichtungen in Wien gehabt, die sich zusätzliche Unterstützung für ukrainische Kinder dringend wünschen – die Zahl steigt stetig.

Um den ukrainischen Schulkindern mit ihren speziellen Bedürfnissen bestmöglich unter die Arme zu greifen, hat FREI.Spiel im Schuljahr 2022/23 einen zusätzlichen Aufruf für Freiwillige mit ukrainischen Sprachkenntnissen gestartet. Viele der Bewerberinnen sind selbst in den letzten Monaten aus der Ukraine geflüchtet. Sie sind in der Lage, den Kindern Unterstützung in der Erstsprache zu leisten, ihnen ein Sprachrohr zu den Lehrer*innen zu sein, ihnen beim Deutsch lernen zu helfen und ihnen Halt und Vertrauen in der neuen Situation im fremden Land zu vermitteln. Auch die ukrainischen Freiwilligen profitieren von ihrem Engagement, können mit den Kindern gemeinsam Deutsch üben und finden leichter Anschluss in der Gemeinschaft am neuen Wohnort.

Seit September 2022 haben sich 16 ukrainische Freiwillige bei FREI.Spiel gemeldet, die an Schulen vermittelt wurden, um dort ukrainische Kinder zu unterstützen. Die Rückmeldungen, sowohl von Seiten der Freiwilligen als auch von den Schulen, sind durchgehend positiv.

Da die Nachfrage nach Unterstützung in den Schulen sehr groß ist, ist FREI.Spiel laufend auf der Suche nach geeigneten FREI.Spieler*innen. Erwachsene mit guten Deutsch- und/oder Ukrainisch Kenntnissen, die einen Vormittag oder Nachmittag in der Woche Zeit und Freude an der Arbeit mit Kindern haben, verlässlich und geduldig sind und einen Beitrag zu fairen Bildungschancen leisten wollen, mögen sich bitte bei FREI.Spiel melden. https://www.freispielwien.at/site/mitmachen/freispielerin

Dazu Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „FREI.Spiel ist ein großartiger Verein, der seit fast 10 Jahren unsere tägliche Arbeit an den Wiener Bildungseinrichtungen tatkräftig unterstützt. Gerade die Tatsache, dass sich durch die Herausforderung, aus der Ukraine zu uns geflüchtete Kinder im Wiener Schulsystem zu integrieren, noch mehr freiwillige FREI.Spieler*innen gemeldet haben und tagtäglich wertvolle Arbeit an den Schulstandorten leisten, zeigt eindrucksvoll die Bereitschaft zu helfen und gleichzeitig die Bildungschancen für alle zu wahren! Ich danke Dr. Salvarani-Drill und allen FREI.Spieler*innen sehr für die großartige Initiative!“

„Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen ihre Talente und Potentiale auszuschöpfen, zählt zu den schönsten und lohnesten Aufgaben. Der Einsatz der FREI.Spieler*innen für alle Schüler*innen und besonders diejenigen, die aus der Ukraine fliehen mussten, sowie die Unterstützung für das Lehrpersonal ist von unschätzbarem Wert. Ich bedanken mich bei allen, für Ihre großartige Arbeit.“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer

FREI.Spiel Initiatorin Dorith Salvarani-Drill ergänzt: „Es ist unser aller Verantwortung jedem Kind in Österreich faire Bildungs- und Zukunftschancen zu ermöglichen und wir leisten mit FREI.Spiel unseren Beitrag, dieses Ziel zu erreichen!“

