TV-Sendung des ORF Vorarlberg: Advent in Vorarlberg

Am 8. Dezember um 17.40 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieses Jahr lädt das Team der TV-Sendung „Advent in Vorarlberg“ in den Bregenzerwald ein. Die Bergbrennerei Löwen in Au ist die ideale Kulisse für die Hausmusik Tschohl, die jungen Musikerinnen und Musiker einer Brassgruppe oder den „Göfner 4-Xang“.

In der Bergbrennerei Löwen werden hauptsächlich Kräuterbrände erzeugt. Der ORF Vorarlberg hat Nachwuchsbrenner Luca Amann über die Schulter geblickt, während er in die Geheimnisse des Gins einweiht. Als Kulisse diente die Brennerei ebenso für Philipp Lingg. Der Bregenzerwälder Musiker und Komponist stellt zwei Titel im Dialekt vor, die er selbst komponiert hat.

Moderatorin Martina Köberle trifft darüber hinaus interessante Gäste. Die Dornbirnerin Julia Lau erkrankte als Kind schwer, nun muss sie mit einem Handicap leben. Dennoch ist die junge Frau eine wahre Mutmacherin. Model und Schauspieler Mike Galeli spricht über seine vielen beruflichen Wandlungen, erzählt über den schwierigen Start als Gastarbeiterkind und den wichtigen Rückhalt seiner Familie.

Mit Ferdinand Kaufmann ist der ORF Vorarlberg in Kehlegg oberhalb von Dornbirn unterwegs. Er ist einer der letzten Pferdefuhrwerker, die mit ihrem Pferd die Winterwanderwege vom Schnee befreien. Das TV-Team wandert mit einigen Schwarzenbergern von der Pfarrkirche Schwarzenberg bis zur Theresienkapelle mit Petroleumleuchten in die Dunkelheit hinein. Zu sehen sind Bilder eines bezaubernden Winterabends in Schwarzenberg.

„Advent in Vorarlberg“ zeigt auch altes und neues Handwerk. Birgit Sargant aus Dornbirn gestaltet mit einer Falttechnik Lampen. Die ersten Lichtobjekte entstanden aus Lochkarten von Stickmaschinen. Heute sind die Lichtobjekte in verschiedenen Farben und Materialien zu bekommen. Für Birgit Sargant ist diese Arbeit mehr als nur ein Hobby. „Ich bringe Licht in die Dunkelheit!“, meint sie.

Spektakuläre Bilder gibt es vom Diedamskopf im hinteren Bregenzerwald. Auf über 2.000 Metern Höhe singt der Chor der Musikmittelschule Lingenau. Für die Filmaufnahmen nutzte das Team die letzten Sonnenstrahlen für einen gelungenen Höhepunkt. So stimmt der ORF Vorarlberg auf die schönste Zeit des Jahres ein.

„Advent in Vorarlberg“ ist am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, um 17.40 in ORF 2 zu sehen. Am 10. Dezember um 9.50 Uhr wird die Sendung in ORF III, am 18. Dezember um 12.00 Uhr in 3sat und am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, um 16.00 Uhr in ORF 2 V wiederholt.

Moderation und Gestaltung: Martina Köberle

Schnitt und Regie: Nikolai Dörler

Kamera: Markus Ziegler, Daniel Andrei, Dominik Winterholer Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

