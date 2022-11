AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Festakt zu „20 Jahre S70 Black Hawk im Bundesheer“

Wien (OTS) - Am Montag, den 5. Dezember 2022, wird das 20-Jahr-Jubiläum des Einsatzes des S70 Black Hawk im militärischen Flugbetrieb beim Österreichischen Bundesheer im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn festlich begangen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 2. Dezember 2022, 15:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

10:00-11:00 Uhr:

Militärischer Festakt zu „20 Jahre S70 Black Hawk im Bundesheer“

11:00 Uhr:

Interviewmöglichkeiten und Imbiss

Zeit & Ort:

Ab 09:30 Uhr Treffpunkt bei der Wache am Kaserneneingang des Fliegerhorsts Brumowski, 3425 Langenlebarn

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Militärkommando Niederösterreich/Presse

+43 664-622-3076

presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at