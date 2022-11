Favoriten: Weihnachtskonzerte im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS) - Der Verein „Kultur 10“ stimmt die Besucher*innen des „Waldmüller-Zentrums“ (10., Hasengasse 38) mit Konzerten auf das nahende Christfest ein. Nächste Termine: Am Freitag, 2. Dezember, begibt sich der Sänger und Elvis-Imitator Chris Kaye in das „Waldmüller-Zentrum“ und begeistert ab 16.00 Uhr das Publikum mit dem Programm „American Gospel & Christmas“. Sowohl schwungvolle als auch bewegende Klänge sind zu hören. Eintritt: 12 Euro. Heimatliches Liedgut ertönt am Donnerstag, 8. Dezember, ab 16.00 Uhr, im „Zentrum“ in der Hasengasse: Unter dem Titel „Besinnliches Weihnachtskonzert“ treten die Ensembles „Wienerberger Saitenmusik“, „10er Musi“ und „Wienerwald-Viergesang“ auf. Karten: 12 Euro.

Die mitwirkenden Künstler*innen versetzen ihre Zuhörer*innen in eine freudige vorweihnachtliche Stimmung. Das Konzert hat das anrührende Weisen versprechende Motto „Es wird scho glei‘ dumpa...“. Bei allen Kultur-Terminen im „Waldmüller-Zentrum“ müssen die Teilnehmer*innen die aktuellen Corona-Richtlinien einhalten. Auskünfte über die Aktivitäten des ehrenamtlichen „Kultur 10“-Teams erteilt die Organisationsleiterin, Roswitha Jarolim, unter der Telefonnummer 0660/46 46 614. Kontakt per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

