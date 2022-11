SPÖ-Schieder: Visafreiheit für Kosovo ist wichtiger Schritt auf dem Weg nach Europa

EU muss Reformmotor zur Stärkung von Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und Unabhängigkeit der Justiz am gesamten Westbalkan werden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter und Kosovo-Berichterstatter der S&D-Fraktion Andreas Schieder zeigt sich erfreut über die heutige Einigung der EU-Botschafter*innen für visumfreien Reiseverkehr zwischen Kosovo und der EU. „Der Kosovo hat seinen Teil der Aufgaben erfüllt. Das lange Hinhalten hat zu Recht für viel Frustration in der Bevölkerung gesorgt, die Visa-Liberalisierung ist lange überfällig und der richtige Schritt. Im EU-Parlament fordern wir das schon lange, die Verhandlungen mit dem Rat werden schnell zu einem erfolgreichen Ende kommen. Die EU muss den Kosovo verlässlich in seinen Reformbemühungen unterstützen, denn die Zukunft des Landes liegt in Europa.“ **** (Schluss) lp

