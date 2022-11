Samariterbund Wien: Haya Molcho zu Gast beim „Samariter-Suppentopf“

Beim Samariterbund Wien stand der Giving Tuesday im Gegensatz zum konsumorientierten Black Friday und Cyber Monday heuer ganz im Zeichen des neuen Projekts „Samariter Suppentopf“.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Szene-Gastronomin und Unternehmerin Haya Molcho (NENI) gaben heute, am 29.11.2022, die Samariter*innen warme Speisen an Menschen aus, die derzeit nur schwer über die Runden kommen. „Das ist eine wunderbare Aktion, die ich gerne unterstütze. Vor allem in Zeiten wie diesen sind der Zusammenhalt und das Miteinander sehr wichtig“ , betont Haya Molcho.

Giving Tuesday: Breite Unterstützung für den „Samariter Suppentopf“

Im Sozialmarkt des Samariterbund Wiens in der Böckhgasse im 12. Bezirk durften Landesgeschäftsführer Oliver Löhlein und Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, Haya Molcho begrüßen. Auch die stellvertretende Bezirksvorsteherin Barbara Marx und der Meidlinger Gemeinderat Jörg Neumayer halfen tatkräftig mit und unterstützten das Projekt. Gemeinsam wurden je nach Wunsch ein vegetarischer oder ein Eintopf mit Fleisch serviert. Und das natürlich gratis. „Immer mehr Menschen müssen derzeit in Armut leben. Sie brauchen vor allem in der kalten Jahreszeit dringend unser aller Unterstützung“ , appelliert Drapalik. Insgesamt wurden 220 Portionen ausgegeben und 80 Portionen in das Chancenhaus Kerschensteinergasse geliefert.

Mit ehrenamtlichem Einsatz volle Teller sichern

„Der Samariter Suppentopf stellt Menschen in Not eine warme Mahlzeit zur Verfügung. Aber nicht nur das, wir haben auch ein offenes Ohr für ihre Anliegen und Bedürfnisse“ , so Löhlein. Die Suppenküche wird künftig einmal pro Woche in den unterschiedlichen Sozialmärkten Station machen. Der Samariterbund Wien sorgt mit dieser Aktion dafür, dass die Menschen eine warme Mahlzeit bekommen, die sich das sonst nicht mehr leisten können. Für den laufenden Betrieb sucht der Samariterbund Wien ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die den Samariter Suppentopf unterstützen möchten. Teilnehmen können Privatpersonen und auch Firmen, Interessierte melden sich unter ehrenamt @ samariterbund.net . Um möglichst vielen Menschen eine warme Mahlzeit zu ermöglichen, ruft der Samariterbund Wien zu Spenden auf.

Weitere Informationen unter: samariterwien.at/suppentopf

Spenden für volle Teller:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Suppentopf

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Georg Widerin

Tel.: +43 664 782 582 88

Georg.Widerin @ samariterbund.net

presse @ samariterbund.net