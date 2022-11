Barbara Stöckl im Gespräch mit Gregor Schlierenzauer, Johannes Huber, Elke Heidenreich und Julia Stemberger

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 1. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 1. Dezember 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Unternehmer und Ex-Skispringer Gregor Schlierenzauer, Mediziner und Theologe Johannes Huber, Literaturkritikerin und Autorin Elke Heidenreich sowie Schauspielerin Julia Stemberger zu Gast bei Barbara Stöckl:

Der einstige Superadler Gregor Schlierenzauer startet als Unternehmer durch. Der Tiroler möchte mit seiner Firma „ImpulseLiving“ Menschen dabei unterstützen, das Wohlgefühl in ihrem Zuhause zu steigern. Gut ein Jahr nach seinem Karriereende spricht der ehemalige Skisprung-Profi mit Barbara Stöckl auch über sein eigenes Wohlbefinden nach den Belastungen dieser extremen Sportart: „Ich merke, wie ich jetzt eigentlich erst regeneriere, wie der Schlaf besser wird und ich nicht mehr so gereizt bin.“

Bestsellerautor Johannes Huber spürt in seinem neuen Buch „Die Himmelsleiter“ dem Sinn des Lebens nach. Der Mediziner und Theologe beschäftigte sich dafür intensiv mit der mittelalterlichen Schrift „De imitatione Christi“ des Mystikers Thomas von Kempen und übersetzte deren Inhalte in die heutige Zeit. Die Botschaft lautet:

Unser Leben reicht in die Ewigkeit.

„An ein Leben nach dem Tod glaube ich überhaupt nicht“, sagt Elke Heidenreich. Die deutsche Literaturkritikerin und Autorin ist zu Gast in Wien, weil ihre legendären Geschichten über den Kater „Nero Corleone“ dieses Jahr für die Aktion „Eine Stadt. Ein Buch“ ausgewählt wurden. In ihrem neuesten Werk „Ihr glücklichen Augen“ hielt sie Reiseerinnerungen fest.

Um Erinnerungen ganz anderer Art geht es im neuen, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinofilm „Schächten“ mit Julia Stemberger. Sie spielt darin die Frau eines Nazi-Verbrechers, der vor Gericht alle Vorwürfe abstreitet. Die Schauspielerin erklärt im ORF-Nighttalk „Stöckl“, wie viel Aktualität in diesem historischen Film steckt, und erzählt auch von der Fluchtgeschichte ihrer eigenen Großmutter.

