Korosec: Wiener Gesundheitssystem steht an der Kippe

Gesundheitsstadtrat Hacker muss endlich einlenken – Auch Patientenanwalt schlägt mittlerweile Alarm

Wien (OTS) - „Die Umfrage unter Klinikärzten, die erschreckende Ergebnisse hervorgebracht hat, sowie auch die mahnenden Worte des Patientenanwalts müssen endlich zu konkreten Taten führen. Das Gesundheitssystem in Wien steht an der Kippe, der verantwortliche Stadtrat bleibt aber weitestgehend untätig“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“.



So habe Patientenanwalt Gerhard Jelinek festgestellt, dass in Wien ein Notstand vorherrscht. Die von ihm artikulierten Maßnahmen - wie etwa eine bessere Bezahlung um Anreize zu bieten, um im System zu bleiben - seien gute Ansätze, die auch von Stadtrat Hacker ernst genommen werden sollten.



„Gravierende Engpässe in der Versorgung oder enorme Wartezeiten in den Ambulanzen führen zu dramatischen Konsequenzen bei den Patientinnen und Patienten. Diese müssen mit konkreten Maßnahmen abgewendet werden. Stadtrat Hacker muss endlich zur Tat schreiten“, so Korosec abschließend. ​



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at