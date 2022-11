„Keine Melancholie im September“: „Am Schauplatz“ über das Geheimnis von Vitalität weit jenseits der 80

Eine Reportage über „Bambis“-Star Mandy und die „Marathon-Oma“ am 1. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich wird immer älter. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Anzahl der Menschen, die 100 oder mehr Jahre alt sind, verdreifacht. Und ihre Zahl wird in Zukunft noch weiter zunehmen, sagen Fachleute. Doch wie erreicht man dieses Alter vital und dem Alter entsprechend einigermaßen gesund? In der „Am Schauplatz“-Reportage „Keine Melancholie im September – das Geheimnis von Vitalität weit jenseits der 80“ zeigt Alfred Schwarzenberger am Donnerstag, dem 1. Dezember 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2, was man als Einzelne/r tun kann, um auch noch im hohen Alter quickfidel zu sein.

Der Platz zwischen Couch und dem Mahagoni-Wohnzimmerschrank ist gerade groß genug für die tägliche Morgengymnastik von Eleonore Gutsche. Hoch schwingt sie ihre Beine von weit links nach weit rechts. Frau Gutsche ist 94 Jahre alt. Und hat auch heuer wieder als österreichische Meisterin in Diskus-, Speerwurf und Kugelstoßen Gold abgeräumt. Warum sie das in ihrem Alter schafft und andere nicht, wollte „Am Schauplatz“ von ihr wissen: „Die Menschen haben kein Interesse, sie jammern so viel und reden nur über ihre Krankheiten. Und das tue ich nicht“.

Auch Mandy von den „Bambis“ hüpft bei seinen Auftritten wie ein Junger – wie etwa im rappelvollen Heurigen-Restaurant „Zum Alten Haus“ in Wien-Floridsdorf. „Wenn man etwas macht, das man gerne macht, dann vergeht die Zeit sehr schnell“, sagt Mandy, der heuer 87 Jahre alt geworden ist. Nur ein paar Wochen nach diesem Auftritt holt ihn das Schicksal ein: Mandy verliert seine Stimme. „Am Schauplatz“ hat ihn mehrere Monate dabei begleitet, wie er seine Stimme für den letzten großen Auftritt zurückbekommen will. „Ich komme zurück, 100-prozentig!“

Was machen diese beiden Menschen richtig? Ihre anekdotischen Berichte analysiert und kommentiert der „Altersforscher“ Dr. Alexander Haslberger, er unterrichtet und forscht und der Universität Wien zum Thema „gesundes Altern“. Sein Kernthema sind die sogenannten „Blue Zones“, jene Gebiete unserer Erde, wo Menschen besonders alt werden – etwa auf Sardinien oder im japanischen Okinawa.

