Niederösterreichs Christbaumhöfe starten mit Ab Hof-Verkauf

Rund 200 Christbaumbauern bieten Christbäume mit kontrollierter NÖ Herkunft

St. Pölten (OTS) - Es hat mittlerweile Tradition: Jahr für Jahr öffnen ab Anfang Dezember Niederösterreichs Christbaumbauern nach und nach ihre Hoftore. Sie beginnen mit dem Ab Hof-Verkauf und stehen ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Dabei punkten ihre Bäume mit Regionalität, Frische, Handarbeit und geringen Transportkilometern.

Hochsaison in den Christbaumkulturen

Insgesamt werden unglaubliche 1,1 Mio. Bäume die niederösterreichischen Christbaumhöfe verlassen, um am Heiligen Abend in den Wohnzimmern für leuchtende Gesichter zu sorgen. "In unseren Kulturen herrscht derzeit Hochbetrieb. Viele Christbaumbauern nutzen besonders das erste Wochenende im Dezember aber auch den Feiertag, den 8. Dezember, um mit dem Ab Hof-Verkauf ihrer Christbäume zu beginnen", erklärt Franz Raith, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbauern. Somit heißt es für alle derzeit die schönsten Bäume für ihre Kunden auszusuchen, für den Verkauf herzurichten und für genug Auswahl zu sorgen, damit die Besucher nach Belieben gustieren können.

Preise bleiben stabil

Alles in allem keine leichte Aufgabe für den Christbaumbauern und Obmann aus Niederösterreich. Besonders die steigenden Preise machen sich auch in der Christbaumbranche bemerkbar. Unter anderem setzen höhere Treibstoff- und Arbeitskosten den Christbaumbauern zu. "Auch wir haben auf unseren Höfen und in unseren Kulturen Mehrkosten zu verzeichnen. Trotzdem sind wir bemüht, die Preise für unsere Kunden stabil zu halten. Dennoch sind minimale Anpassungen möglich - das wird nicht mehr sein als man für einen Kaffee bezahlen muss", erklärt Raith.

Verkaufsstart bei den Ständen ist der 12. Dezember

Schon jetzt freut sich Franz Raith gemeinsam mit vielen Berufskollegen darauf, dass sie ihre Hoftore für Besucher wieder öffnen können. Für Raith geht es bereits am 1. Dezember los. Doch das ist nicht überall der Fall, wie Raith weiß: "Am besten man schaut auf der Website www.weihnachtsbaum.at, welche Christbaumbauern einen Ab Hof-Verkauf haben und wann sie öffnen." Dafür reicht es, die gewünschte Postleitzahl oder den Wunschort einzugeben, und schon wird eine Auflistung generiert.

Hintergrundinfos

40 km beträgt der Durchschnittsweg eines heimischen Christbaums vom Feld zum Verkaufsstand

Um zwei Meter hoch zu werden benötigt ein Christbaum mindestens zehn Jahre

Rund 200 Christbaumbauern haben sich mit der NÖ-Herkunftsschleife der kontrollierten, nachvollziehbaren Herkunft verschrieben

Alle Verkaufsstellen in der Region auf www.weihnachtsbaum.at (Schluss)

