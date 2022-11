Kooperation ist der Treiber für Erfolg

Intomedia und sonicboom als clevere Brückenbauer zwischen analog und digital

Der Brückenschlag von der analogen zur digitalen Kommunikationswelt ist uns ein großes Anliegen. Über Radio, TV und Print erreichen wir hohe Aufmerksamkeit, für sehr kurze Zeit, bei einer heterogenen Zielgruppe. Durch den wechselseitigen Brückenschlag zwischen analoger und digitaler „Berichterstattung“ erreichen wir eine verlängere Lebensdauer von Botschaften, bei definierten Zielgruppen und darüber hinaus erneute Aufmerksamkeit von Medien bei der Recherche zum jeweiligen Thema Stefan Wagner 1/2

Trends und Hypes im digitalen Bereich hinterherzulaufen verbrennt jede Menge Geld. Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit zunächst auf das Wichtigste: die Entschlüsselung strategischer Potenziale in den Datensätzen. Das ist die Grundlage jeder weiteren Arbeit. Die Welt findet digital und analog statt – und gemeinsam mit Intomedia verbinden wir diese Welten“. Maximilian Schwinghammer 2/2

Wien (OTS) -

Intomedia und sonicboom als clevere Brückenbauer zwischen analog und digital

Die Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft ist längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Es existiert de facto kein Bereich mehr, der davon ausgenommen wäre. Diese Dynamik führt in immer kürzeren Abständen zu noch effektiveren digitalen Tools. Angesichts dieser anhaltenden technischen Expansion wird die Verschmelzung von digitaler und analoger Kommunikation zum Schlüssel jedes Erfolges. Nun gehen zwei renommierte Unternehmen aus der Kommunikationsbranche eine enge Kooperation ein und bieten so die Vorteile aus zwei Kommunikationswelten.



Analog und digital zusammen denken

Intomedia und sonicboom sind führende Kommunikationsanbieter. Während Intomedia als ein perfekt auf den klassischen Kommunikationsbereich ausgerichtetes Unternehmen bekannt ist, analysiert sonicboom Inhalte, Geschichten und Botschaften und übersetzt diese nach Maßgabe eines zu erreichenden Ziels mustergültig in den digitalen Raum.

„Der Brückenschlag von der analogen zur digitalen Kommunikationswelt ist uns ein großes Anliegen. Über Radio, TV und Print erreichen wir hohe Aufmerksamkeit, für sehr kurze Zeit, bei einer heterogenen Zielgruppe. Durch den wechselseitigen Brückenschlag zwischen analoger und digitaler „Berichterstattung“ erreichen wir eine verlängere Lebensdauer von Botschaften, bei definierten Zielgruppen und darüber hinaus erneute Aufmerksamkeit von Medien bei der Recherche zum jeweiligen Thema , kommentiert Stefan Wagner die Kooperation. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Intomedia. Maximilian Schwinghammer, Managing Partner von sonicboom ergänzt: „Trends und Hypes im digitalen Bereich hinterherzulaufen verbrennt jede Menge Geld. Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit zunächst auf das Wichtigste: die Entschlüsselung strategischer Potenziale in den Datensätzen. Das ist die Grundlage jeder weiteren Arbeit. Die Welt findet digital und analog statt – und gemeinsam mit Intomedia verbinden wir diese Welten“.

Zentrale Bausteine der Kooperation

Die Kooperation hat drei zentrale Bausteine. Erstens das Cross-Media Storytelling. Hier helfen Intomedia und sonicboom dabei, ihre Botschaften auf digitalen und klassischen Medienwelten zu verschränken. Der zweite Punkt ist das Cross-Media Krisentraining. Denn im Falle einer Krise müssen Unternehmen auf allen Kanälen mit viel Gegenwind klarkommen und die Situation beruhigen. Das dritte Angebot ist das Cross-Media Positioning. Dabei geht es darum, die eigenen Ziele und Kunden besser kennenzulernen, und die richtigen Schlüsse für die eigene Positionierung daraus zu ziehen.

Individuelle Positionierung im Internet: Digital Maturity Level

Um das IST-Level messbar zu machen und daraus Maßnahmen ableiten zu können, haben Intomedia x sonicboom außerdem Digital Maturity Level (DML) entwickelt. Das ist der „digitale Reifegrad“. Dabei handelt es sich um einen Wert, der widerspiegelt, wie ausgereift die digitale Positionierung von Personen und Unternehmen ist. Um den Wert zu ermitteln, analysieren Intomedia x sonicboom die Online-Präsenz bei unterschiedlichen, relevanten Plattformen wie Google, Meta, LinkedIn und Wikipedia. Je relevanter und effektiver ein:e Kund:in, ein Unternehmen digitale Kanäle nutzt, desto höher das Digital Maturity Level, desto höher die digitale Deutungshoheit und Themenführerschaft. Daraus können konkrete Maßnahmen abgeleitet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Intomedia X sonicboom

Maximilian Schwinghammer

+436645029376

maximilians @ sonicboom.digital



www.intomedia.at

www.sonicboom.digital