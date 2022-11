OGNMB 14. Jahrestagung 2023 Bad Ischl

Der 14. Nationale Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung findet vom 19. bis 21. Jänner 2023 im Kongresshaus Bad Ischl statt.

Wien (OTS) - Wien/Innsbruck/Feldkirch 30. November 2022 Die „Kaiserstadt“ Bad Ischl gilt als das Herz des Salzkammerguts, nunmehr wird sie erneut zu einem Ort des Wissensaustausches für Nuklearmedizin. Anlässlich des 14. Kongresses auf nationaler Ebene setzt die Österreichische Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung bei ihrem Jahreskongress auf einen starken Praxisbezug und wissenschaftlich aktuelle Beiträge zum Fach.

»Nachdem wir bereits im Jänner 2022 unseren ersten Kongress in Bad Ischl abgehalten haben, ist es schön, auch den bevorstehenden nationalen Kongress in der Kaiserstadt ankündigen und letztlich durchführen zu können.«, so die Tagungspräsidentin des 14. Nationalen Kongresses der OGNMB, Univ.-Prof. Dr. Primaria Irene Virgolini, Leiterin der Universitätsklinik für Nuklearmedizin der Medizinischen Universität Innsbruck.

Neben dem wissenschaftlichen Programm wird der Praxisbezug großgeschrieben. So ist mit Spannung die standespolitische Sitzung mit dem Obmann der Bundeskurie Niedergelassene Ärzte Edgar Wutscher und dem Bereichsleiter des Versorgungsmanagements der Österreichischen Gesundheitskasse, Franz Kiesl, zu erwarten. Im Zusammenhang mit dem Themenkreis Niederlassung wird auch die Leistungshonorierung diskutiert werden.

In den wissenschaftlichen Sitzungen spannt sich der Bogen von Fachvorträgen mit Diskussion zu Vorträgen mit Ausbildungscharakter für die jungen Ärztinnen und Ärzte in der Nuklearmedizin.

»Wesentlich aber für jedes Lernen und den Erfahrungsgewinn ist auch der Wissenstransfer außerhalb der Sitzungen. So freut es mich besonders, dass wir an beiden Abenden viele Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch für Gespräche und Networking haben. Die Tagungsmitglieder erwartet neben dem spannenden Programm ein Kennenlernen, Wiedersehen und kollegiales Plaudern.«, so die Kongresspräsidentin Irene Virgolini, die mit dem Kongressausschuss der OGNMB unter der Leitung von Alexander Becherer die Tagung ausrichten wird.

Über zahlreiche Anmeldungen zum 14. Nationalen Kongress der OGNMB freuen wir uns unter:

https://congress.ognmb.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Britta Fischill

Fischill PR

Mobile: +43 676 3039699

E-Mail: britta @ fischill.at