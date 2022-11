Bernhuber: Christbaum aus Niederösterreich glänzt im EU-Parlament

Feierliche Übergabe eines niederösterreichischen Christbaums an das Europäische Parlament zum 25-jährigen Jubiläum

Brüssel (OTS) - Bereits zum 25. Mal wird heuer ein österreichischer Christbaum im Europäischen Parlament vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. "Der Christbaum ist ein Aushängeschild für die harte Arbeit unserer heimischen Land- und Forstwirtschaft und ein Symbol der tiefen Verbundenheit Österreichs mit der Europäischen Union", sagt der ÖVP-Europaabgeordnete Alexander Bernhuber, der den Christbaum aus Niederösterreich heute Abend an den Ersten Vizepräsidenten des Europaparlaments Othmar Karas überreicht. "In diesem Jahr steht das Weihnachtsfest im Schatten der Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Der österreichische Christbaum im EU-Parlament soll ein Christbaum für alle sein und in dieser herausfordernden Zeit Hoffnung und Zuversicht spenden."

Die rund vier Meter hohe und knapp 20 Jahre alte Nordmann-Tanne kommt in diesem Jahr vom Bildungszentrum Pyhra. Sie wurde von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit Direktor Josef Sieder gefällt und mit dem Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen klimafreundlich von Wien nach Brüssel transportiert.

Bernhuber übergibt den niederösterreichischen Christbaum an den Ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas. Karas sagt: "Der Christbaum aus Niederösterreich ist ein eindrückliches Symbol der nahenden Weihnacht im Kreise unserer Familie und Freunde. Der geschmückte Baum ist Ruhepol im ansonsten oft hektischen Parlamentsbetrieb in der Vorweihnachtszeit. Er lädt uns zum Innehalten ein und gibt uns Hoffnung gerade in diesen außerordentlich schwierigen Zeiten der vielfachen Krisen in Europa samt dem furchtbaren Krieg in der Ukraine. Ich danke Alexander Bernhuber dafür, dass er diese wunderbare österreichische Tradition fortführt und den Baum nach Brüssel gebracht hat. Ihnen Allen wünsche ich einen besinnlichen Advent, soweit das möglich ist, und dann gesegnete Weihnachten und erholsame Feiertage."

Der festliche Höhepunkt ist die Segnung der Tanne durch den St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz. Zur Übergabe können zahlreiche Gäste begrüßt werden, darunter EU-Kommissar Johannes Hahn und der Ständige Vertreter Österreichs zur EU, Botschafter Nikolaus Marschik. Ebenso reisen Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrat Martin Eichtinger und die Abgeordnete zum Nationalrat Irene Neumann-Hartberger zur feierlichen Übergabe nach Brüssel.

Bernhuber freut sich über die musikalische Begleitung durch die Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrums Pyhra unter Leitung von Direktor Josef Sieder. "Es ist ein wichtiges Zeichen, dass im europäischen Jahr der Jugend der Christbaum vom Bildungszentrum Pyhra kommt und Schülerinnen und Schüler die Übergabe musikalisch begleiten", sagt Bernhuber.

Die Tradition, einen österreichischen Christbaum im Europaparlament aufzustellen, begründete die ehemalige ÖVP-Europaabgeordnete Agnes Schierhuber. Durch ihr Bemühen wurde der bis ins Jahr 1998 übliche Plastikbaum aus dem Parlament verbannt und wird seitdem durch einen österreichischen Christbaum ersetzt. Bereits zum vierten Mal übergibt Alexander Bernhuber nun die heimische Tanne an das Europaparlament.

